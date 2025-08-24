14 perce
Szeptemberre megvalósulhat a fontos fejlesztés a népszerű miklósi helyszínen
Törökszentmiklóson az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott a szabadidős sportolási lehetőségek bővítése. 2024-ben két helyen is létesült kondipark és az extrém pályát is felújították. Idén szeptembertől pedig már a sötétedés sem okozhat gondot a szabadtéri sport kedvelőinek.
Szepembertől már nem csak a természetes fényben úszkálhat a törökszentmiklósi kondipark.
Forrás: torokszentmiklos.hu
Tavaly két ponton is új kondipark létesült Törökszentmiklóson: a Kossuth Lajos utcában egy 25 négyzetméteres, öt eszközt tartalmazó parkot adtak át, míg a Szemere Bertalan utcai zöldterületen egy nagyobb, 70 négyzetméteres, hét eszközzel felszerelt kondicionáló park épült meg. A Szemere utcai területen az extrém pálya is teljeskörű felújításon esett át, amely azóta a fiatalok és a sportkedvelők egyik kedvenc helyszíne lett.
Nincs megállás, újabb fejlesztés jön a kondiparknál
A parkok nagy sikernek örvendenek a város lakói körében, az önkormányzat pedig most újabb lépést tesz annak érdekében, hogy a létesítményeket minél kényelmesebben és biztonságosabban lehessen használni: szeptember közepére kiépítik a térvilágítást is.
A napokban átadott munkaterületen a kivitelező cég két egykaros és egy kétkaros napelemes kandelábert telepít, így a sportpályák és a kondipark sötétedés után is megfelelő megvilágítást kapnak. A fejlesztés költsége 3 millió forint, melyet a kondiparkok kiépítéséhez szükséges tőkéhez hasonlóan szintén a város biztosít.
A beruházás célja, hogy a sportolni vágyók számára ne csak nappal, hanem az esti órákban is biztonságosan használható legyen a pálya és a kondipark – hiszen a közösségi visszajelzések szerint egyre nagyobb igény mutatkozik a késő esti sportolási lehetőségekre.
