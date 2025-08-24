augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Törökszentmiklós

14 perce

Szeptemberre megvalósulhat a fontos fejlesztés a népszerű miklósi helyszínen

Címkék#kondipark#Törökszentmiklós#kandeláber

Törökszentmiklóson az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet kapott a szabadidős sportolási lehetőségek bővítése. 2024-ben két helyen is létesült kondipark és az extrém pályát is felújították. Idén szeptembertől pedig már a sötétedés sem okozhat gondot a szabadtéri sport kedvelőinek.

Avar Vanda
Szeptemberre megvalósulhat a fontos fejlesztés a népszerű miklósi helyszínen

Szepembertől már nem csak a természetes fényben úszkálhat a törökszentmiklósi kondipark.

Forrás: torokszentmiklos.hu

Tavaly két ponton is új kondipark létesült Törökszentmiklóson: a Kossuth Lajos utcában egy 25 négyzetméteres, öt eszközt tartalmazó parkot adtak át, míg a Szemere Bertalan utcai zöldterületen egy nagyobb, 70 négyzetméteres, hét eszközzel felszerelt kondicionáló park épült meg. A Szemere utcai területen az extrém pálya is teljeskörű felújításon esett át, amely azóta a fiatalok és a sportkedvelők egyik kedvenc helyszíne lett. 

kondipark törökszentmiklós
Hamarosan már sötétedés után is látogatható lesz a törökszentmiklósi kondipark
Forrás: torokszentmiklos.hu

Nincs megállás, újabb fejlesztés jön a kondiparknál

A parkok nagy sikernek örvendenek a város lakói körében, az önkormányzat pedig most újabb lépést tesz annak érdekében, hogy a létesítményeket minél kényelmesebben és biztonságosabban lehessen használni: szeptember közepére kiépítik a térvilágítást is.

A napokban átadott munkaterületen a kivitelező cég két egykaros és egy kétkaros napelemes kandelábert telepít, így a sportpályák és a kondipark sötétedés után is megfelelő megvilágítást kapnak. A fejlesztés költsége 3 millió forint, melyet a kondiparkok kiépítéséhez szükséges tőkéhez hasonlóan szintén a város biztosít.

A beruházás célja, hogy a sportolni vágyók számára ne csak nappal, hanem az esti órákban is biztonságosan használható legyen a pálya és a kondipark – hiszen a közösségi visszajelzések szerint egyre nagyobb igény mutatkozik a késő esti sportolási lehetőségekre.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu