Egyedülálló orvos lexikont adnak ki a Jászságban, a könyvre már gyűjtik az előfizetőket

Ismét egy közérdeklődésre számot tartó könyv kiadására készül a Jászapátiak Baráti Egyesülete (Jabe) és a Jász Helytörténeti Kör (JHK).

A tervek szerint 2025 decemberében jelenik meg a Jászapátiak Baráti Egyesülete és a Jász Helytörténeti Kör új könyve

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A Jászságban gyógyítók emlékét őrzi a könyv

Hippokratész bajnokai – Orvosok és állatorvosok a Jászságban a 18. századtól napjainkig címmel jelenik meg dr. Suba Györgyné – Ufer Sárközi Ágnes – Vincze János Farkas egyedülálló kötete, mely 350 életrajzot tartalmaz. A könyv egyúttal tisztelgés az elmúlt három évszázadban a Jászságban gyógyító orvosok és állatorvosok emléke előtt.

– A dolgozat közel hét év szorgalmának az eredménye, mely a legtöbbet gyűjtő három szerző mellett még több mint tíz társszerző munkáját is tartalmazza. A könyv terjedelme kb. 500 oldal. Kemény kötésben, terveink szerint 2025 decemberében jelenik meg – olvasható a könyv előfizetési felhívásban. Az egyedülálló orvos lexikon szeptember 30-ig fizethető el a jászsági könyvtárakban, a Jász Múzeumban és a gyűjtőknél. Bővebb információ az előfizetésről elérhető a Jászapátiak Baráti Egyesülete honlapján.