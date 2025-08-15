augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több száz életrajz

1 órája

Egyedülálló orvos lexikont adnak ki a Jászságban, a könyvre már gyűjtik az előfizetőket

Címkék#terv#Jászságban#orvos lexikon#könyv

Újabb hiánypótló kötet kiadására vállalkozott a Jászapátiak Baráti Egyesülete és a Jász Helytörténeti Kör. Több év kitartó kutatómunkájának eredményeként hamarosan megjelenik a Jászság első orvos, állatorvos lexikona. A könyv szeptember végéig fizethető elő.

Illés Anita

Ismét egy közérdeklődésre számot tartó könyv kiadására készül a Jászapátiak Baráti Egyesülete (Jabe) és a Jász Helytörténeti Kör (JHK).

könyv
A tervek szerint 2025 decemberében jelenik meg a Jászapátiak Baráti Egyesülete és a Jász Helytörténeti Kör új könyve
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

 A Jászságban gyógyítók emlékét őrzi a könyv

Hippokratész bajnokai – Orvosok és állatorvosok a Jászságban a 18. századtól napjainkig címmel jelenik meg dr. Suba Györgyné – Ufer Sárközi Ágnes – Vincze János Farkas egyedülálló kötete, mely 350 életrajzot tartalmaz. A könyv egyúttal tisztelgés az elmúlt három évszázadban a Jászságban gyógyító orvosok és állatorvosok emléke előtt. 

– A dolgozat közel hét év szorgalmának az eredménye, mely a legtöbbet gyűjtő három szerző mellett még több mint tíz társszerző munkáját is tartalmazza. A könyv terjedelme kb. 500 oldal. Kemény kötésben, terveink szerint 2025 decemberében jelenik meg – olvasható a könyv előfizetési felhívásban. Az egyedülálló orvos lexikon szeptember 30-ig fizethető el a jászsági könyvtárakban, a Jász Múzeumban és a gyűjtőknél. Bővebb információ az előfizetésről elérhető a Jászapátiak Baráti Egyesülete honlapján. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu