Kormányablakbusz

2 órája

Egy mindig várt jármű érkezik hétfőn a jászkunsági „Bermuda-háromszögbe”

Címkék#ügyfélfogadási rend#Bermuda-háromszög#kormányablakbusz

A jövő hét első napján a Bermuda-háromszögként is emlegetett, Csataszög-Nagykörű-Kőtelek térséget veszi irányba a mobil kormányablak. Mutatjuk a kormányablakbusz pontos menetrendjét.

Rimóczi Ágnes

A vidéken élőknek nagy segítség, hogy helyben is elintézhetik hivatalos ügyeiket. Hétfőn négy településen is örülhetnek, hiszen érkezik a kormányablakbusz.

kormányablakbusz
A kormányablakbusz nagy könnyebbség a jászkunsági kistelepülésen élőknek. Hétfőn négy településre érkezik
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Íme, a kormányablakbusz menetrendje

– Augusztus 11-én, hétfőn reggel negyed kilenc és háromnegyed tíz között Csataszögön az önkormányzatnál, majd negyed tizenegytől háromnegyed tizenkettőig Nagykörűben a főtéren érhető el a kormányablakbusz. Délután 12.15-től 13.45-ig Hunyadfalva lakosai vehetik igénybe a szolgáltatást, majd kettő óra és fél négy között Kőteleken a községházánál várja az ügyfeleket a mobil ügyfélkapu – olvasható a kormanyhivatalok.hu portál tájékoztatásában.

Érdemes ellenőrizni az okmányokat, és ha kell, itt a lehetőség az ügyintézésre.

 

