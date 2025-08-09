Egy mindig várt jármű érkezik hétfőn a jászkunsági „Bermuda-háromszögbe”

A vidéken élőknek nagy segítség, hogy helyben is elintézhetik hivatalos ügyeiket. Hétfőn négy településen is örülhetnek, hiszen érkezik a kormányablakbusz.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Íme, a kormányablakbusz menetrendje

– Augusztus 11-én, hétfőn reggel negyed kilenc és háromnegyed tíz között Csataszögön az önkormányzatnál, majd negyed tizenegytől háromnegyed tizenkettőig Nagykörűben a főtéren érhető el a kormányablakbusz. Délután 12.15-től 13.45-ig Hunyadfalva lakosai vehetik igénybe a szolgáltatást, majd kettő óra és fél négy között Kőteleken a községházánál várja az ügyfeleket a mobil ügyfélkapu – olvasható a kormanyhivatalok.hu portál tájékoztatásában.

Érdemes ellenőrizni az okmányokat, és ha kell, itt a lehetőség az ügyintézésre.