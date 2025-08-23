augusztus 23., szombat

Tisza-tó

3 órája

Megvannak az időpontok: ekkor érkeznek meg a hatósági járatok a Tisza-tavi településekre

Címkék#Tisza-tó#menetrend#kormányablakbusz

Nyilvános a kormányablakbuszok szeptemberi, Tisza-tavi menetrendje.

Rózsa Róbert

Közzétette szeptemberi kormányablakbusz-menetrendjét hivatalos weboldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal. Így már lehet tudni azt is, mikor megy házhoz az ügyintézési lehetőség a Tisza-tó jászkunsági településeire is.

kormányablakbusz, menetrend, Tisza-tó, ügyintézés, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
Mutatjuk a kormányablakbusz szeptemberi, Tisza-tavi menetrendjét
Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Itt a kormányablakbusz szeptemberi, Tisza-tavi menetrendje:

  • Szeptember 9.: 11.15-12.45 Tiszagyenda, Családsegítő Szolgálat, 13.15-14.45 Tiszaroff, önkormányzati hivatal.
  • Szeptember 16.: 9-10.30 Tiszaigar, polgármesteri hivatal, 11.00-12.30 Tiszaörs, polgármesteri hivatal, 13-14.30 Nagyiván, községháza.
  • Szeptember 18.: 8.45-10.15 Tiszabura, községháza, 11-12.30 Abádszalók, közös önkormányzati hivatal, 13-14.30 Tiszaderzs, tornacsarnok.
  • Szeptember 22.: 8.45-10.15 Tomajmonostora, polgármesteri hivatal, 10.45-12.15 Tiszaszőlős, Ifjúsági Ház, 12.45-14.15 Tiszaszentimre, községháza.

 

