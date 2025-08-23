Tisza-tó
3 órája
Megvannak az időpontok: ekkor érkeznek meg a hatósági járatok a Tisza-tavi településekre
Nyilvános a kormányablakbuszok szeptemberi, Tisza-tavi menetrendje.
Közzétette szeptemberi kormányablakbusz-menetrendjét hivatalos weboldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal. Így már lehet tudni azt is, mikor megy házhoz az ügyintézési lehetőség a Tisza-tó jászkunsági településeire is.
Itt a kormányablakbusz szeptemberi, Tisza-tavi menetrendje:
- Szeptember 9.: 11.15-12.45 Tiszagyenda, Családsegítő Szolgálat, 13.15-14.45 Tiszaroff, önkormányzati hivatal.
- Szeptember 16.: 9-10.30 Tiszaigar, polgármesteri hivatal, 11.00-12.30 Tiszaörs, polgármesteri hivatal, 13-14.30 Nagyiván, községháza.
- Szeptember 18.: 8.45-10.15 Tiszabura, községháza, 11-12.30 Abádszalók, közös önkormányzati hivatal, 13-14.30 Tiszaderzs, tornacsarnok.
- Szeptember 22.: 8.45-10.15 Tomajmonostora, polgármesteri hivatal, 10.45-12.15 Tiszaszőlős, Ifjúsági Ház, 12.45-14.15 Tiszaszentimre, községháza.
Ezt ne hagyja ki!Gasztro
23 órája
Különös helyen bukkant fel egy apró jászkunsági manufaktúra: egy ország járt a csodájára
Ezt ne hagyja ki!Ép ésszel felfoghatatlan
Tegnap, 16:21
Furcsa tárgy volt a szétvert vonat utolsó kocsijában, ezzel okozták az óriási bajt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre