augusztus 26., kedd

Izsó névnap

38 perce

Négy keréken érkezik a hatósági ügyintézés a jászsági településekre, itt a pontos menetrend

Címkék#lakcímkártya#dáp#diákigazolvány#ügyintézés

Augusztus utolsó hetében ismét helybe hozzák az ügyintézést, a Jászságba érkezik a mobilizált kormányablak. Mutatjuk a kormányablakbusz menetrendjét.

Illés Anita

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat kényelmes és gyors ügyintézési lehetőséget biztosít a Jászság tíz településén augusztus utolsó hetében. A kormányablakbusz pontos menetrendjét a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal tette közzé honlapján. 

Ismét begördül a Jászságba a kormányablakbusz.
Augusztus utolsó hetében a Jászságba érkezik a kormányablakbusz  
Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Ezeken a településeken nyújt segítséget a napokban a kormányablakbusz szolgáltatása

Augusztus 26. kedd: Jánoshida Faluház 8.15- 9.45, Jászboldogháza Piactér 10.15 – 11.45, Alattyán önkormányzati hivatal 12.15-13.45, Jászalsószentgyörgy Faluház 14.15 – 15.45

Augusztus 28. csütörtök: Jászkisér önkormányzati hivatal 8.30 – 10.00, Jászszentandrás önkormányzati hivatal 10.45 – 12.15, Jászivány 12.45 – 14.15

Augusztus 29. péntek: Jászdózsa polgármesteri hivatal 8.30 – 10.00, Jászjákóhalma községháza 10.30 - 12.00, Jásztelek önkormányzati hivatal 12.30 – 14.00

A mobil ügyfélszolgálatokon szinte minden olyan ügy intézhető, amely a hagyományos kormányablakokban is. Többek között lehetőség van személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal, lakcímbejelentéssel, diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézésére, valamint DÁP regisztrációra. Fontos információ, hogy díjfizetés csak bankkártyával lehetséges. 

 

