Kék zászló jelzi: új lakó érkezett Kőröstetétlenre

Már korábban is tájékoztattuk az olvasókat arról a kedves, több éve működő hagyományról, mely Kőröstetétlenen a helybéli gyermekek születését ünnepli. Amikor a településen gyermek születik, a hivatal épületére zászló kerül: ha kislány jön a világra, rózsaszín lobog, ha kisfiú, akkor kék.

Ezúttal Barna Beniel születését jelzi a hivatal épületén lévő kék zászló

Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

– Önkormányzatunk nevében nagy örömmel köszöntjük településünk legifjabb lakóját, Barna Benielt! A községházán kék zászló leng, jelezve, hogy közösségünk egy új taggal gyarapodott. Kívánunk a kis Benielnek és családjának sok boldogságot, egészséget és szeretettel teli éveket! – fogalmazta meg a község vezetése.