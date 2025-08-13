augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kedves gesztus

4 órája

Kék zászló jelzi: új lakó érkezett Kőröstetétlenre

Címkék#hagyomány#öröm#zászló

Kőröstetétlenen egy kedves, szívet melengető hagyomány őrzi az új élet érkezésének örömét. Amikor a településen gyermek születik, a hivatal épületére zászló kerül.

Nyitrai Fanni

Már korábban is tájékoztattuk az olvasókat arról a kedves, több éve működő hagyományról, mely Kőröstetétlenen a helybéli gyermekek születését ünnepli. Amikor a településen gyermek születik, a hivatal épületére zászló kerül: ha kislány jön a világra, rózsaszín lobog, ha kisfiú, akkor kék.

kék zászló leng a hivatal épületén
Ezúttal Barna Beniel születését jelzi a hivatal épületén lévő kék zászló
Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

– Önkormányzatunk nevében nagy örömmel köszöntjük településünk legifjabb lakóját, Barna Benielt! A községházán kék zászló leng, jelezve, hogy közösségünk egy új taggal gyarapodott. Kívánunk a kis Benielnek és családjának sok boldogságot, egészséget és szeretettel teli éveket! – fogalmazta meg a község vezetése.

 

 

