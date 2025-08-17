Végleges formát öltött a kőröstetétleni Civil Ház

A település hivatalos oldalának tájékoztatása szerint, a Civil Ház teljes belső kiépítése megtörtént, és minden a helyére kerülhetett. Az épület napelem rendszerrel gazdagodott, ami biztosítja az energiaellátás nagy részét. Emellett hűtő és fűtő klímát is telepítettek, amelynek áramellátását a napelemek biztosítják.

Napelem került kiépítésre a Civil Ház munkálatai alatt

Forrás: Kőröstetétlen Önkormányzati Hírek

Ez a fejlesztés egy újabb mérföldkő a fenntarthatóság felé vezető úton, köszönjük, hogy megvalósulhatott

– fogalmazta meg Kőröstetétlen vezetése.