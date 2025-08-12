augusztus 12., kedd

Uszadékszedő gép

59 perce

Egy különleges gépóriást kaptak lencsevégre a Tisza-tavon. Kiderült, mi történik!

Egy különleges gépóriás jelent meg a Tisza-tavon. A vízügyi szakemberek elárulták, milyen szerepe van a kotrógépnek.

Rimóczi Ágnes

Hogy mit keres egy kotrógép a Tisza-tóban? Nem, nem baleset történt. Fontos szerepet játszik a monstrum.

Kotrógép a Tisza-tóban Kiskörén
Nagy teljesítményű kotrógép üzempróbáját tartották meg a minap Kiskörén
Forrás: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság/ Fotó: Tóth Gábor

Uszadékszedő gépóriást állítottak üzembe a Tisza-tavon Kiskörénél. Hogy mi történik ott, arról a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság számolt be.

– Igazgatóságunk és az MVM Vízerőmű Kft. együttműködésében nagy teljesítményű kotrógép üzempróbáját tartották meg a minap Kiskörén – adta hírül az igazgatóság.

Ez a méretes kotrógép feladata

Hozzátették: az úszóműre telepített, Sennebogen márkájú gép a korábban használt géptípusokkal ellentétben eléri a vízlépcső felvizének legmélyebb pontját is, így ezzel el tudják távolítani a felhalmozódott uszadékot az erőmű turbinái elől is, biztosítva azok hatékony működését.

 

