Egy különleges gépóriást kaptak lencsevégre a Tisza-tavon. Kiderült, mi történik!
Egy különleges gépóriás jelent meg a Tisza-tavon. A vízügyi szakemberek elárulták, milyen szerepe van a kotrógépnek.
Hogy mit keres egy kotrógép a Tisza-tóban? Nem, nem baleset történt. Fontos szerepet játszik a monstrum.
Uszadékszedő gépóriást állítottak üzembe a Tisza-tavon Kiskörénél. Hogy mi történik ott, arról a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság számolt be.
– Igazgatóságunk és az MVM Vízerőmű Kft. együttműködésében nagy teljesítményű kotrógép üzempróbáját tartották meg a minap Kiskörén – adta hírül az igazgatóság.
Ez a méretes kotrógép feladata
Hozzátették: az úszóműre telepített, Sennebogen márkájú gép a korábban használt géptípusokkal ellentétben eléri a vízlépcső felvizének legmélyebb pontját is, így ezzel el tudják távolítani a felhalmozódott uszadékot az erőmű turbinái elől is, biztosítva azok hatékony működését.
