augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közbiztonság javítása

39 perce

Új rendőrőrs épül egy jászkunsági településen – itt van a dátum, hogy mikor

Címkék#fejlesztés#Belügyminisztérium#Rendőrőrs#kormányhatározat

Számos beruházást tervez a kormány az elkövetkező tíz évre. Közöttük több olyan is szerepel, mely a közbiztonság javítását célozza meg. A Jászkunságban is várható néhány erre irányuló fejlesztés.

Szoljon.hu

Megjelent az állami beruházások rendjéről szóló kormányhatározat, amely részletesen ismerteti, hogy a következő tíz évben milyen nagyobb beruházásokat tervez az állam. A közbiztonság érdekében is fejlesztenek.

kormány az elkövetkező tíz évre. Közöttük több a közbiztonság javítását célozza meg alttag:
Számos beruházást tervez a kormány az elkövetkező tíz évre. Közöttük több a közbiztonság javítását célozza meg
Forrás: Szoljon.hu Archív

A következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatból kiderül, milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig a kormány. A listában a Jászkunság neve is sok helyen szerepel, a tervek szerint több fejlesztés várható vármegyénkben is. A Belügyminisztérium égisze alatt rendőrőrsök létesülnek és újulnak meg. Tetemes összeget fordítanak a rendvédelemre.

Felújításokat végeznek a közbiztonság javítása érdekében

Új rendőrőrs épül Jászapátin, az István király úton. A beruházás közel 1,17 milliárd forintból valósulhat meg 2030. december 31-ig.

A tervek szerint több településen végeznek majd energetikai felújítást. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon 250 millió forintot fordítanak erre, míg az újszászi rendőrőrsön hasonló beruházást hajtanak végre 81 millió forintból.

Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságon is terveznek egy 188 millió forintos energetikai felújítást, ahogy a tiszaföldvári rendőrsön 98 millió forintból valósítanák azt meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu