Új rendőrőrs épül egy jászkunsági településen – itt van a dátum, hogy mikor

Megjelent az állami beruházások rendjéről szóló kormányhatározat, amely részletesen ismerteti, hogy a következő tíz évben milyen nagyobb beruházásokat tervez az állam. A közbiztonság érdekében is fejlesztenek.

A következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatból kiderül, milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig a kormány. A listában a Jászkunság neve is sok helyen szerepel, a tervek szerint több fejlesztés várható vármegyénkben is. A Belügyminisztérium égisze alatt rendőrőrsök létesülnek és újulnak meg. Tetemes összeget fordítanak a rendvédelemre.

Felújításokat végeznek a közbiztonság javítása érdekében

Új rendőrőrs épül Jászapátin, az István király úton. A beruházás közel 1,17 milliárd forintból valósulhat meg 2030. december 31-ig.

A tervek szerint több településen végeznek majd energetikai felújítást. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon 250 millió forintot fordítanak erre, míg az újszászi rendőrőrsön hasonló beruházást hajtanak végre 81 millió forintból.

Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságon is terveznek egy 188 millió forintos energetikai felújítást, ahogy a tiszaföldvári rendőrsön 98 millió forintból valósítanák azt meg.