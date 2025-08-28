1 órája
Új rendőrőrs épül egy jászkunsági településen – itt van a dátum, hogy mikor
Számos beruházást tervez a kormány az elkövetkező tíz évre. Közöttük több olyan is szerepel, mely a közbiztonság javítását célozza meg. A Jászkunságban is várható néhány erre irányuló fejlesztés.
Megjelent az állami beruházások rendjéről szóló kormányhatározat, amely részletesen ismerteti, hogy a következő tíz évben milyen nagyobb beruházásokat tervez az állam. A közbiztonság érdekében is fejlesztenek.
A következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatból kiderül, milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig a kormány. A listában a Jászkunság neve is sok helyen szerepel, a tervek szerint több fejlesztés várható vármegyénkben is. A Belügyminisztérium égisze alatt rendőrőrsök létesülnek és újulnak meg. Tetemes összeget fordítanak a rendvédelemre.
Felújításokat végeznek a közbiztonság javítása érdekében
Új rendőrőrs épül Jászapátin, az István király úton. A beruházás közel 1,17 milliárd forintból valósulhat meg 2030. december 31-ig.
A tervek szerint több településen végeznek majd energetikai felújítást. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon 250 millió forintot fordítanak erre, míg az újszászi rendőrőrsön hasonló beruházást hajtanak végre 81 millió forintból.
Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságon is terveznek egy 188 millió forintos energetikai felújítást, ahogy a tiszaföldvári rendőrsön 98 millió forintból valósítanák azt meg.
