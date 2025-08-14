Itt a bejelentés, amire mindenki várt: mostantól a készenléti rendőrség is vigyázza a rendet Szolnokon

„Indul a Közrendvédelmi Akcióterv (KAT) Szolnokon!” – jelentette be hivatalos közösségi oldalán Györfi Mihály, a vármegyeszékhely polgármestere. A rendőrség nem kívánja kommentálni a városvezető bejegyzését, a közgyűlés fideszes frakcióvezetője pedig bejelentette, hogy szombattól a készenléti rendőrség is munkába áll a városban. Mutatjuk, milyen most a közbiztonság Szolnokon.

Városlakókat, politikusokat foglalkoztatja, hogy jelenleg milyen a közbiztonság Szolnokon, kinek a felelőssége?

Fotó: Nagy Balázs

A városvezető bejegyzésében részletesen is kifejtette a témát, amely manapság igencsak foglalkoztatja a közvéleményt Szolnokon. A vármegyeszékhely minden városrészében ugyanis az utóbbi időben megszaporodott a hajléktalanok jelenléte. A fedél nélküliek sajátos életmódja sok városlakó „szemét bántja”, elfoglalják a pihenőpadokat, nemrégen pedig az egyik hajléktalan nyakon szúrta ivócimboráját a vasútállomásnál.

Mindemellett az utóbbi időben a helyi közbiztonság leépülését véli felfedezni Györfi Mihály, ezért is áll szándékában Városrendészetet létrehozni Szolnokon.

„KATtan a bilincs azokon, akik városunk rendjét és nyugalmát veszélyeztetik! Szolnok önkormányzata év végéig 8 millió, jövőre pedig 24 millió forinttal finanszírozza az erősebb rendőri jelenlétet a város közterületein! A rendőrség és a közterület-felügyelet közösen jelölik ki a járőrözési területeket a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal való együttműködésünk keretében. Járőrözés közben mindkét szervezet emberei állandó kapcsolatban lesznek a saját bázisukkal. Szolnok Közrendvédelmi Akciótervének végrehajtása szeptember 1-től kezdődik. Ez az első lépés a jövőbeni Városrendészet létrehozása és működtetése felé vezető úton!” – adott ki közleményt minderről a polgármester.

Megkeresésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság nem kívánta kommentálni a városvezető Facebook-bejegyzését.

Kifogásolható a közbiztonság Szolnokon, de van megoldás!

– Örülünk neki, hogy Györfi Mihály polgármester megfogadta a Fidesz-frakció felszólítását, és elővette a fiókból a fideszes városvezetés és a polgármesteri hivatal kiváló szakemberei által kidolgozott biztonságos szórakozóhely programot, illetve annak egyik fontos elemét, a megerősített járőrözést – reagált a városvezető bejegyzésére Töreki András, a szolnoki közgyűlés Fidesz-fakciójának vezetője.

A közbiztonság ügye komoly téma, amely komoly fellépést is kíván. Szerencse, hogy Györfi Mihály állításával ellentétben az állam ebben dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő és Szalay Ferenc kormánybiztos kérésére Szolnok mellett áll, és biztosítja, hogy szombattól már a készenléti rendőrség embereivel megerősített járőrszolgálatok dolgozzanak városunkban!

– hangsúlyozta.