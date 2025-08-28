augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Problémás útszakasz

1 órája

Főutat akartak a lakók, egészen mást kapnak helyette

Címkék#Bartók Béla út#Rehó János#Széchenyi városrész

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, fontos kezdeményezés történt a szolnoki Széchenyi lakótelep egyik utcáját illetően. A közlekedésbiztonság növelése érdekében a Bartók Béla út főúttá nyilvánításáról a városrész önkormányzati képviselője, Rehó János kezdeményezett szavazást, melynek eredményét továbbította az önkormányzat felé. Megkérdeztük, hol tart most az ügy.

Avar Vanda

Szolnokon a Bartók Béla út közlekedésbiztonság szempontjából egy problémás útszakasznak számít, ezért régóta foglalkoztatta már a Széchenyi városrész lakóit, hogy mi lehet a megoldás. Az alap probléma az, hogy sok autós egyszerűen figyelmen kívül hagyja a jobbkéz-szabályt, ami rendszeresen balesetveszélyes helyzeteket teremtett- és teremt azóta is. A gondot a rengeteg kisebb mellékutca is fokozza, hiszen a sűrű kereszteződésekben különösen fontos lenne a szabályok betartása. Akkor lehetséges alternatívaként merült föl az útszakasz főúttá nyilvánítása, melyről májusban Rehó János önkormányzati képviselő szavazást is kezdeményezett, hogy felmérje a lakók hozzáállását. 

Közlekedésbiztonság
Ez a Bartók Béla út, amely közlekedésbiztonság szempontjából a városrész legproblémásabb útszakasza
Fotó: Beküldött fotó

Komoly kihívást jelent a közlekedésbiztonság megteremtése a Bartók Béla úton

A közösségi oldalon közzétett szavazás akkor azzal az eredménnyel zárult, mely szerint a környékbeliek egy része támogatná, hogy a Bartók Béla utat főúttá nyilvánítsák. Az igényt a képviselő továbbította az illetékesek felé, ám a szakmai álláspont végül nem támogatta a kezdeményezést. 

A hivatalos indoklás szerint a főúttá minősítés inkább fokozná a balesetveszélyt, mivel az autósok még nagyobb sebességgel közlekednének az útszakaszon.

 – mondta el Rehó János, majd hozzátette, ez azt jelenti, hogy más megoldást kell találni a problémára.

Részmegoldások amelyek felmerültek

A forgalom lassítására kézenfekvő lett volna a fekvőrendőrök telepítése is, ám mint kiderült, korábban már próbálkoztak vele – ahogy a képviselő elmondta, kevés sikerrel. – Az ott élők arról panaszkodtak a fekvőrendőrök idején, hogy mivel a sebességhatárokat nem tartják be a közlekedők, akkora csattanásokat lehetett hallani hogy éjszaka aludni sem lehetett a fekvőrendőrök miatt, így végül felszedették.

A jelenlegi tervek ezért inkább egy gyalogátkelők létesítésére irányulnak. Két forgalmas csomópontnál – a Nyúl és a Nyár utca kereszteződésénél tervezné a zebrák felfestését a képviselő. 

– Egy kijelölt gyalogos-átkelőhely jobban ráirányítaná a figyelmet arra, hogy lassítani kell. Ha máshol nem is, ott kötelezően meg kell állni – hangsúlyozta Rehó János. A képviselő szerint ezzel a lépéssel legalább részben csökkenthető lenne a balesetveszély.

A beruházás költsége természetesen felmerülhet akadályként, Rehó János azonban kiemelte: ha szükséges, saját képviselői keretéből biztosítaná a fedezetet a zebrák felfestésére.

Következő lépések

Az ügy egyelőre előkészítés alatt áll, a képviselő a szeptemberi közgyűlésen kívánja újra napirendre tűzni a javaslatot. A Bartók Béla út tehát továbbra is forró téma. Az ott élők biztonságos utat szeretnének, a szakemberek óvatosak és megfontoltak, a képviselő pedig keresi a megoldást.  

 

