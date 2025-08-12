Ezen a térképen megnézheti, mennyi közlekedési baleset történik ott, ahol él

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a 2019 és 2024 közötti időszak személysérüléses közlekedési baleseteinek vizualizációját. Az interaktív térkép megjeleníti a közlekedésbiztonság hosszú távú trendjeit, a balesetek eloszlását a hét napjai, valamint az év hónapjai és hetei szerint, továbbá a baleseti gócpontokat és a legveszélyesebb útszakaszokat.

Forrás: KSH

A KSH interaktív felülete kiváló alapja lehet a közúti közlekedés biztonságáról szóló szakmai és társadalmi párbeszédnek: segítségével áttekinthető a balesetek havi, heti, valamint a hét napjai szerinti eloszlása, lokalizálhatók a baleseti gócpontok és azonosíthatók a legveszélyesebb útszakaszok.

Látható, mikor, hol történt közlekedési baleset

A felületen elérhető szűrők lehetővé teszik az adatok egyéni igények szerinti csoportosítását a baleset éve, a sérülés súlyossága (könnyű, súlyos vagy halálos kimenetelű), valamint az okozó jármű típusa (személygépkocsi, motorkerékpár stb.) szerint.

A felhasználók érdeklődésüknek megfelelően célzott kutatásokat, részletesebb elemzéseket is végezhetnek, és feltárhatják az adatok térbeli és időbeli összefüggéseit. Az interaktív vizualizáció a hagyományos táblázatos formátumnál átláthatóbb és közérthetőbb módon nyújt betekintést az adatokba.

A Fehér Könyv, melynek célja van

Az Európai Unióban 2011-ben jóváhagyott második Fehér Könyv hosszú távú közlekedésbiztonsági célja a Vision Zero, amelynek lényege, hogy a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek száma 2050-re a nullához közelítsen az EU területén.

Az uniós és a magyar célkitűzés – a „Mindenkit hazavárnak” program – egyaránt rávilágít a kérdést vizsgáló szakstatisztika fontosságára.

A legveszélyesebb hónapok, napok, napszakok

Az interaktív térkép az Országos Rendőr-főkapitányság adatait dolgozza fel.

Így például 2024-ben Magyarországon 14 687 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt. A legtöbb baleset péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként történt. A hétköznapok reggel 7 és 8, valamint a délután 16 és 17 óra közötti periódusa számít kockázatosnak.

Az év legveszélyesebb hónapja tavaly a július volt.