Nem csökken a feszültség Jászberényben, halaszthatatlan ügyben hívtak össze rendkívüli ülést

Rendkívüli ülést tartott a jászberényi képviselő-testület augusztus 27-én, szerdán a városháza nagytermében. A tanácskozás fő témája a köztisztviselői illetményalap emeléséről és a cafetéria juttatásról szóló előterjesztés volt. Mutatjuk, milyen döntést hoztak a vitával tarkított ülésen.

Fotó: Pesti József

Ennyivel emelkedik a köztisztviselői illetményalap

A Fidesz frakció és a Közösen Jászberényért Egyesület (KJE) öt képviselője egy kormányhatározatra hivatkozva kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, hogy mielőbb megkapják illetményemelésüket a köztisztviselők. A kormány döntése értelmében júliustól emelkedik a 10 ezer és 30 ezer fő közötti településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők bére, amelyhez központi támogatást is biztosítanak. A beadványokat megfogalmazók szerint a városvezetés nem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeknek, így nem történt meg július elsejével a köztisztviselők bérfejlesztése.

Budai Lóránt polgármester a tanácskozáson elmondta, hogy eredetileg a szeptemberi rendes ülésen került volna napirendre az előterjesztés, melynek előkészítésén már hetek óta dolgoznak a hivatal munkatársai. Kérte a képviselőket, hogy vonják vissza beadványaikat, de ezt nem tették meg. A városvezető szerint méltánytalan a köztisztviselők nevében politikai hasznot remélni.

A döntés-előkészítés folyamatáról dr. Rédei Rita jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondta, hogy az előterjesztés előkészítése során állásfoglalást kértek, mert nem volt egyértelmű, hogy az elismert köztisztviselői létszám alapján megállapított bértámogatás felhasználható-e a hivatalban ténylegesen foglalkoztatott köztisztviselő illetményemelésére. Olyan megoldást próbáltak kidolgozni, amely a polgármesteri hivatalon belül nem okoz bérfeszültséget.

– A Magyar Államkincstár megerősítette, hogy a teljes foglalkoztatotti köztisztviselői állomány, azaz 81 fő vonatkozásában felhasználhatjuk a 25,5 millió forint központi támogatást. A jelenlegi 85 ezer forint összegű illetményalap 8,23 százalékkal emelkedik. Vannak a hivatalban más jogállású dolgozók is. A közszolgálati ügykezelők és munkavállalók bérfejlesztése nem finanszírozható a központi támogatásból, ezért ezt önkormányzati forrásból biztosítjuk – emelte ki a jegyző.

Feszültség a tanácsteremben

Az illetményalap emeléssel egyidejűleg a cafetériajuttatás különbözetének kifizetéséről is gondoskodnak. Az előterjesztéshez hozzászóló képviselők Bozsik Ferenc (KJE), Bota Judit (Fidesz), Bódis Béla (Fidesz) és Lénárt Gábor (KJE) szerint nem tűrt halasztást a köztisztviselők béremelése, hiszen más városokban már megkapták a juttatást az érintettek. Elhangozott, hogy képviselői indítvány nélkül is lett volna lehetőség a rendkívüli ülés összehívására. Balogh Béla alpolgármester szerint sem a Fidesz, sem a Közösen Jászberényért Egyesület képviselőinek beadványa nem volt megfelelő, valamint felhívta a figyelmet az együttműködés és kommunikáció fontosságra a döntéshozatalban. Végül a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el az előterjesztést, a polgármesteri hivatal dolgozói visszamenőleg megkapják a béremelést.