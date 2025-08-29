augusztus 29., péntek

Indítványt adtak be

24 perce

Nem csökken a feszültség Jászberényben, a testület fizetésemeléséről tárgyaltak

Címkék#cafetéria#illetményalap#beadvány#jogszabály#hivatal

Vita bontakozott a jászberényi képviselő-testület szerdai rendkívüli ülésén, melynek összehívását a Fidesz frakció és a Közösen Jászberényért Egyesület öt képviselője kezdeményezte. Álláspontjuk alapján a köztisztviselői illetményalap emelése nem tűrt halasztást, hiszen a béremelésről szóló jogszabály már júliusban hatályba lépett. A polgármester politikai haszonszerzésnek minősítette a két beadványt. Szerinte nem volt indokolt a soron kívüli tanácskozás, a bérfejlesztés hosszas előkészítés után a szeptemberi ülésen került volna napirendre.

Illés Anita

Rendkívüli ülést tartott a jászberényi képviselő-testület augusztus 27-én, szerdán a városháza nagytermében. A tanácskozás fő témája a köztisztviselői illetményalap emeléséről és a cafetéria juttatásról szóló előterjesztés volt. Mutatjuk, milyen döntést hoztak a vitával tarkított ülésen. 

Döntöttek a köztisztviselői illetményalap emeléséről.
A jászberényi képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalt a köztisztviselői illetményalap emeléséről és a cafetéria juttatásról
Fotó: Pesti József

Ennyivel emelkedik a köztisztviselői illetményalap 

A Fidesz frakció és a Közösen Jászberényért Egyesület (KJE) öt képviselője egy kormányhatározatra hivatkozva kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, hogy mielőbb megkapják illetményemelésüket a köztisztviselők. A kormány döntése értelmében júliustól emelkedik a 10 ezer és 30 ezer fő közötti településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők bére, amelyhez központi támogatást is biztosítanak. A beadványokat megfogalmazók szerint a városvezetés nem tett eleget a jogszabályi kötelezettségeknek, így nem történt meg július elsejével a köztisztviselők bérfejlesztése. 

Budai Lóránt polgármester a tanácskozáson elmondta, hogy eredetileg a szeptemberi rendes ülésen került volna napirendre az előterjesztés, melynek előkészítésén már hetek óta dolgoznak a hivatal munkatársai. Kérte a képviselőket, hogy vonják vissza beadványaikat, de ezt nem tették meg. A városvezető szerint méltánytalan a köztisztviselők nevében politikai hasznot remélni. 

A döntés-előkészítés folyamatáról dr. Rédei Rita jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondta, hogy az előterjesztés előkészítése során állásfoglalást kértek, mert nem volt egyértelmű, hogy az elismert köztisztviselői létszám alapján megállapított bértámogatás felhasználható-e a hivatalban ténylegesen foglalkoztatott köztisztviselő illetményemelésére. Olyan megoldást próbáltak kidolgozni, amely a polgármesteri hivatalon belül nem okoz bérfeszültséget. 

– A Magyar Államkincstár megerősítette, hogy a teljes foglalkoztatotti köztisztviselői állomány, azaz 81 fő vonatkozásában felhasználhatjuk a 25,5 millió forint központi támogatást. A jelenlegi 85 ezer forint összegű illetményalap 8,23 százalékkal emelkedik. Vannak a hivatalban más jogállású dolgozók is. A közszolgálati ügykezelők és munkavállalók bérfejlesztése nem finanszírozható a központi támogatásból, ezért ezt önkormányzati forrásból biztosítjuk – emelte ki a jegyző. 

Feszültség a tanácsteremben 

Az illetményalap emeléssel egyidejűleg a cafetériajuttatás különbözetének kifizetéséről is gondoskodnak. Az előterjesztéshez hozzászóló képviselők Bozsik Ferenc (KJE), Bota Judit (Fidesz), Bódis Béla (Fidesz) és Lénárt Gábor (KJE) szerint nem tűrt halasztást a köztisztviselők béremelése, hiszen más városokban már megkapták a juttatást az érintettek. Elhangozott, hogy képviselői indítvány nélkül is lett volna lehetőség a rendkívüli ülés összehívására. Balogh Béla alpolgármester szerint sem a Fidesz, sem a Közösen Jászberényért Egyesület képviselőinek beadványa nem volt megfelelő, valamint felhívta a figyelmet az együttműködés és kommunikáció fontosságra a döntéshozatalban. Végül a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el az előterjesztést, a polgármesteri hivatal dolgozói visszamenőleg megkapják a béremelést. 

 

