Ezzel az egyszerű módszerrel minden agresszív sofőr megbékíthető, a legdurvábbaknál is beválik

A Szolnok térségi Facebook-csoportokban több olyan bejegyzés is született, melyekben egy közúti konfliktus miatt kértek elnézést a magukat vétkesnek érző sofőrök. Akár egy tapasztalt gépjárművezető is könnyen találhatja magát hasonló helyzetben, még annak ellenére is, hogy a feszültség az utakon köztudottan veszélyezteti a forgalomban résztvevőket. Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője elmondta, hogy mi a tapasztalat a gyakorlatban, és hogyan oldható az ingerültség a sofőrök között.

A tanulóvezetők lassabban reagálnak a történésekre, sajnos sokan azonban ezt nem akarják elfogadni. Közúti konfliktusra így Szolnokon is akadt már bőven példa

Forrás: Illusztráció / Fotó: Csapó Balázs

Közúti konfliktusok Szolnokon

A Sprint Autósiskola vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a tanulóvezetőkkel is előfordul az, hogy egy másik sofőr ingerülten reagál a jelenlétükre. Mivel rutinvizsga nincs, így a tanulókat előbb-utóbb be kell vinniük az oktatóknak a forgalomba, ahol nem a városi forgalom ritmusa, hanem a szabályok az elsődleges szempontok, amiket figyelembe vesznek.

A tanulóvezetőkkel is előfordul. Igazából nincsen rutinvizsga, 10 órát egy ingerszegény környezetben töltenek a diákok, vagy a rutinpályán. Előbb-utóbb viszont be kell őket hozni a városba, hisz itt fognak vizsgázni, meg kell ezt is szokniuk

– részletezte a autósiskola vezetője.

Hozzátette, hogy a tanulási folyamat elején teljesen természetes, ha a diákok lassabban váltanak, bizonytalanabbul indulnak el a jelzőlámpáknál vagy óvatosabban reagálnak a forgalmi helyzetekre. A tapasztalt sofőrök többsége például sebességben hagyja az autót, és mire sárgára vált a lámpa, már el is indul. A tanulók ezzel szemben nem tudnak ilyen gyorsan reagálni minden helyzetben, amit sajnos nem minden közlekedő kezel türelemmel.

Fontos a higgadtság és a türelem

Az autósiskola vezetője kiemelte az előrelátó gondolkodás fontosságát. Hiszen az oktatóautókon jól látható a tanulóvezetői jelzés. Így, ha például egy két sávos úton egy sofőr sietne, piros lámpánál érdemesebb lehet inkább másik sávba sorolni, nem pedig a forgalom legújabb tagjai mögé. A megoldás pedig nem abban rejlik, hogy folyamatos dudálással reagálnak erre a türelmetlenebb autósok.