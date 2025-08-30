20 perce
Ezzel az egyszerű módszerrel minden agresszív sofőr megbékíthető, a legdurvábbaknál is beválik
Szinte mindenki került már olyan helyzetbe, amikor egy ingerült sofőr viselkedése feszültséget szült az utakon. A dudálás, a hirtelen előzések vagy a szitkozódások könnyen elmérgesíthetik a helyzetet, és közúti konfliktussá fajulhatnak, amelyek komoly balesetveszéllyel járnak. Utánajártunk, hogy térségünkben mennyire elterjedt az agresszió az utakon, és hogyan látja a helyzetet egy szakember.
A Szolnok térségi Facebook-csoportokban több olyan bejegyzés is született, melyekben egy közúti konfliktus miatt kértek elnézést a magukat vétkesnek érző sofőrök. Akár egy tapasztalt gépjárművezető is könnyen találhatja magát hasonló helyzetben, még annak ellenére is, hogy a feszültség az utakon köztudottan veszélyezteti a forgalomban résztvevőket. Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője elmondta, hogy mi a tapasztalat a gyakorlatban, és hogyan oldható az ingerültség a sofőrök között.
Közúti konfliktusok Szolnokon
A Sprint Autósiskola vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a tanulóvezetőkkel is előfordul az, hogy egy másik sofőr ingerülten reagál a jelenlétükre. Mivel rutinvizsga nincs, így a tanulókat előbb-utóbb be kell vinniük az oktatóknak a forgalomba, ahol nem a városi forgalom ritmusa, hanem a szabályok az elsődleges szempontok, amiket figyelembe vesznek.
A tanulóvezetőkkel is előfordul. Igazából nincsen rutinvizsga, 10 órát egy ingerszegény környezetben töltenek a diákok, vagy a rutinpályán. Előbb-utóbb viszont be kell őket hozni a városba, hisz itt fognak vizsgázni, meg kell ezt is szokniuk
– részletezte a autósiskola vezetője.
Hozzátette, hogy a tanulási folyamat elején teljesen természetes, ha a diákok lassabban váltanak, bizonytalanabbul indulnak el a jelzőlámpáknál vagy óvatosabban reagálnak a forgalmi helyzetekre. A tapasztalt sofőrök többsége például sebességben hagyja az autót, és mire sárgára vált a lámpa, már el is indul. A tanulók ezzel szemben nem tudnak ilyen gyorsan reagálni minden helyzetben, amit sajnos nem minden közlekedő kezel türelemmel.
Fontos a higgadtság és a türelem
Az autósiskola vezetője kiemelte az előrelátó gondolkodás fontosságát. Hiszen az oktatóautókon jól látható a tanulóvezetői jelzés. Így, ha például egy két sávos úton egy sofőr sietne, piros lámpánál érdemesebb lehet inkább másik sávba sorolni, nem pedig a forgalom legújabb tagjai mögé. A megoldás pedig nem abban rejlik, hogy folyamatos dudálással reagálnak erre a türelmetlenebb autósok.
– Sok ilyen szituáció van, amit egy rutinos gépkocsivezető könnyedén meg tudna oldani. Ehelyett azonban nem megoldás születik, hanem konfliktus, mert inkább a dudát nyomja – emelte ki Vadas Attila.
A tanács, amivel megelőzhető a vészhelyzet
Türelem, türelem és türelem
– emelte ki a szakember.
– A közlekedést társas játékként kellene felfogni, hiszen mindenki valamilyen céllal ül autóba, siet valahová, vagy éppen a munkáját végzi. Ezt kellene mindenkinek megérteni – tette hozzá.
Ha a konfliktus már kialakult, fontos, hogy azt higgadtan kezeljék a felek. Az autósiskola vezetője szerint sok feszültséget megelőzhet, ha a sofőrök egy-egy fényjelzéssel vagy kézmozdulattal jelzik, ha hibáztak. Az egyszerű bocsánatkérés ugyanis sokszor lecsillapíthatja az indulatokat, amelyek különben komoly veszélyt hordozhatnak.
– Ez egy potenciális veszélyhelyzet. Itt általában akkor szokott komolyabb konfliktus kialakulni, amikor két makacs sofőr találkozik, és egyik sem akar engedni. Hogy végül kinek van igaza, az már egy másik kérdés, de ebből gyakran komoly balesetek történnek – hívta fel a figyelmet a higgadtság és a türelem fontosságára.
