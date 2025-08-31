Óriási változások az új KRESZ-ben, eddig sosem hallott szigorítás került bele

A közlekedésben egy dolog biztos, hogy semmi sem marad úgy, ahogy megszoktuk. Hamarosan a KRESZ legátfogóbb reformja léphet életbe. A változások mindenkit érintenek, az autóst, motorost, kerékpárost, gyalogost egyaránt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) bejelentette, hogy az új KRESZ koncepciója elkészült, és társadalmi egyeztetésre bocsátják. A cél a biztonságosabb és érthetőbb szabályok, amelyek alkalmazkodnak a 21. század valóságához.

Az új KRESZ mindenkit érinteni fog

Forrás: KRESZ tanulás otthon Facebook oldal

Az új KRESZ szabályozni fogja a mobil használatát

Az egyik legfontosabb újdonság, hogy tilos lesz mobiltelefont nyomkodni átkelés közben. A zebrán és a vasúti átjárónál a figyelmetlenség már most is balesetek sorát okozza, a jövőben viszont a gyalogosok felelőssége is világos lesz, a telefon nem lehet előrébb a biztonságnál.

Iskola előtt 30-as korlátozás

Új fogalom születik: a suli/ovi zóna. Ezekben a körzetekben tanítási időben legfeljebb 30 km/óra sebességgel lehet majd közlekedni. Az óvodák és iskolák környékén eddig is sok konfliktus adódott, most azonban a szabály egyértelművé teszi, hogy a gyerekek védelme az első.

Gyorsabban az autópályán, lassabban a városban

Sebességhatárok is változnak. Jó hír az autópályán száguldóknak, hogy bizonyos szakaszokon a mostani 130 helyett 140 km/óra lehet a maximum sebesség. Autóúton 110 helyett 120 km/óra jöhet. Ugyanakkor városban épp az ellenkező irányba mozdul a szabályozás. Több helyen a jelenlegi 50 helyett 30 km/óra lesz az általános korlát, főként lakóövezetekben és gyerekforgalmas környékeken.

Követési távolság, cipzárelv

Az autósok új mumusa a követési távolság lesz, ezzel pedig egy eddig ismeretlen szigorítás is bekerül a szabályok közé. Nem elég érzésre nem rátapadni, pontosan mérhető előírás lép életbe. Az autópályán legalább 2 másodperc, más úton minimum 1 másodperc távolság betartása lesz kötelező.

A sávszűkületeknél pedig törvénybe kerül a cipzárelv, ahol kötelező lesz egy-egy autót beengedni, így megszűnhetnek a dudálós, lökdösődős helyzetek.

Rollerek, kerékpárok, mikrojárművek

A mindennapokban egyre több elektromos roller, segway és más mikrojármű tűnik fel, de eddig azok jogi szürkezónában mozogtak. Most viszont önálló szabályrendszert kapnak arról, hol mehetnek, milyen felszerelés kell, milyen korlátozások lesznek érvényesek. A kerékpárosoknál is van újítás: 14 év alatt kötelező lesz a sisak, és megjelennek a vegyes használatú sávok.