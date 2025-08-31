augusztus 31., vasárnap

18 perce

Óriási változások az új KRESZ-ben, eddig sosem hallott szigorítás került bele

Címkék#KRESZ#változás#szabályozás

Reform a közlekedés történetében. Az új KRESZ szabálya minden közlekedőt érinteni fog.

Major Angéla

A közlekedésben egy dolog biztos, hogy semmi sem marad úgy, ahogy megszoktuk. Hamarosan a KRESZ legátfogóbb reformja léphet életbe. A változások mindenkit érintenek, az autóst, motorost, kerékpárost, gyalogost egyaránt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) bejelentette, hogy az új KRESZ koncepciója elkészült, és társadalmi egyeztetésre bocsátják. A cél a biztonságosabb és érthetőbb szabályok, amelyek alkalmazkodnak a 21. század valóságához.

Az új KRESZ mindenkit érinteni fog
Az új KRESZ mindenkit érinteni fog
Forrás:  KRESZ tanulás otthon Facebook oldal

Az új KRESZ szabályozni fogja a mobil használatát

Az egyik legfontosabb újdonság, hogy tilos lesz mobiltelefont nyomkodni átkelés közben. A zebrán és a vasúti átjárónál a figyelmetlenség már most is balesetek sorát okozza, a jövőben viszont a gyalogosok felelőssége is világos lesz, a telefon nem lehet előrébb a biztonságnál.

Iskola előtt 30-as korlátozás

Új fogalom születik: a suli/ovi zóna. Ezekben a körzetekben tanítási időben legfeljebb 30 km/óra sebességgel lehet majd közlekedni. Az óvodák és iskolák környékén eddig is sok konfliktus adódott, most azonban a szabály egyértelművé teszi, hogy a gyerekek védelme az első.

Gyorsabban az autópályán, lassabban a városban

Sebességhatárok is változnak. Jó hír az autópályán száguldóknak, hogy bizonyos szakaszokon a mostani 130 helyett 140 km/óra lehet a maximum sebesség. Autóúton 110 helyett 120 km/óra jöhet. Ugyanakkor városban épp az ellenkező irányba mozdul a szabályozás. Több helyen a jelenlegi 50 helyett 30 km/óra lesz az általános korlát, főként lakóövezetekben és gyerekforgalmas környékeken.

Követési távolság, cipzárelv

Az autósok új mumusa a követési távolság lesz, ezzel pedig egy eddig ismeretlen szigorítás is bekerül a szabályok közé. Nem elég érzésre nem rátapadni, pontosan mérhető előírás lép életbe. Az autópályán legalább 2 másodperc, más úton minimum 1 másodperc távolság betartása lesz kötelező.
A sávszűkületeknél pedig törvénybe kerül a cipzárelv, ahol kötelező lesz egy-egy autót beengedni, így megszűnhetnek a dudálós, lökdösődős helyzetek.

Rollerek, kerékpárok, mikrojárművek

A mindennapokban egyre több elektromos roller, segway és más mikrojármű tűnik fel, de eddig azok jogi szürkezónában mozogtak. Most viszont önálló szabályrendszert kapnak arról, hol mehetnek, milyen felszerelés kell, milyen korlátozások lesznek érvényesek. A kerékpárosoknál is van újítás: 14 év alatt kötelező lesz a sisak, és megjelennek a vegyes használatú sávok.

Autósoknak, motorosoknak szigorítás

Sok autós fellélegezhet, a B kategóriás jogosítvánnyal kisebb motorok is vezethetők lesznek, külön vizsga nélkül. Sőt, akár 125 köbcentis motorral is útra kelhetnek. 

  • További korlátozás lép érvénybe a friss jogsis vezetők számára. Az új módosítás szerint nagy teljesítményű, 400 lóerő feletti autót nem vezethetnek az első két évben a fiatalok.
  • A motorosokra ugyanakkor szigor jön. Kötelező védőfelszerelés lesz a protektor, kesztyű és zárt cipő. Cserébe kapnak némi könnyítést is, a torlódásnál előregurulhatnak a sorok között, legfeljebb 25 km/órával.

Egyszerűbb nyelvezet

Végül, de nem utolsósorban a KRESZ egész nyelvezete egyszerűbb, érthetőbb lesz. A közérthetőbb, egyértelműbb megfogalmazásra törekednek, hogy minden közlekedő pontosan értse és alkalmazni tudja az új szabályokat.

Mire számíthatunk?

A változások egy része már 2025–ben életbe léphet, más részek 2026–tól lesznek kötelezőek. Ami biztos, a KRESZ megújul, és mindannyiunknak újra kell tanulni néhány reflexet – legyen szó a telefon elrakásáról, a sulizóna tiszteletben tartásáról, vagy éppen a cipzárelv begyakorlásáról. Az új szabályok célja a biztonságosabb, gyorsabb és élhetőbb közlekedés.

Véleményt mondhatunk az új KRESZ–ről

Az Építési és Közlekedési Minisztérium hangsúlyozza: a készülő KRESZ nem egy lezárt dokumentum, hanem olyan koncepció, amelyhez bárki hozzászólhat. A tárca lehetőséget ad minden közlekedőnek arra, hogy megismerje az eddig elkészült javaslatokat, véleményt mondjon róluk, és saját ötleteivel formálja a szabályokat. 

– A cél az, hogy a közúti közlekedési szabályok valóban a mindennapokhoz igazodjanak, és mindenki számára biztonságosabbá tegyék az utakat – idézte a Magyar Nemzet Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkárt.

 

