3 órája

Ne ülj volán mögé, ha erre a kérdésre nem tudod a választ!

Címkék#kresz-teszt#kereszteződés#irányjelző#elsőbbségadás

Nem egy esetben büntettek már meg a rendőrök olyan sofőrt, aki nem tudta, mit kell tenni ebben a helyzetben. Legújabb KRESZ-tesztünkben megtudhatod, téged vajon lekapcsolnának-e az egyenruhások.

Szoljon.hu

Mit teszel, ha egy kereszteződéshez érsz és azt látod, nincsenek vagy nem működnek a közlekedési lámpák? Megijedsz? Leblokkolsz? Nem kell aggódnod! Legújabb KRESZ-tesztünkben pont egy ilyen helyzetet vázoltunk fel, így elkerülheted, hogy a közúti forgalomban bármilyen problémába ütközz. 

legújabb kresz-teszt kérdésünk
KRESZ-tesztünkben az elsőbbségadás kap főszerepet
Forrás: Kresz Tanulás Otthon Facebook-oldala

Mint láthatod, adott egy kereszteződés, ahová három jármű érkezik meg eltérő irányból. A nyilak és a gépkocsikon található irányjelző lámpák (index) is mutatják, merre szeretnének továbbhaladni a járművezetők. A közúti táblák segíthetnek, valamint jó, ha tisztában vagy azzal, mik az elsőbbségadás szabályai és tudod, mit kell tenni egy alárendelt úton.

KRESZ-teszt kérdés: ki haladhat át először a fentebb látott kereszteződésben?

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudod!

Amennyiben tetszett feladványunk és szeretnéd még próbára tenni a tudásodat, nézd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is. Valamint az alábbi videóval még több információt szerezhetsz a közlekedési szabályokról.

 

