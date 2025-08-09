Ne ülj volán mögé, ha erre a kérdésre nem tudod a választ!

Mit teszel, ha egy kereszteződéshez érsz és azt látod, nincsenek vagy nem működnek a közlekedési lámpák? Megijedsz? Leblokkolsz? Nem kell aggódnod! Legújabb KRESZ-tesztünkben pont egy ilyen helyzetet vázoltunk fel, így elkerülheted, hogy a közúti forgalomban bármilyen problémába ütközz.

KRESZ-tesztünkben az elsőbbségadás kap főszerepet

Forrás: Kresz Tanulás Otthon Facebook-oldala

Mint láthatod, adott egy kereszteződés, ahová három jármű érkezik meg eltérő irányból. A nyilak és a gépkocsikon található irányjelző lámpák (index) is mutatják, merre szeretnének továbbhaladni a járművezetők. A közúti táblák segíthetnek, valamint jó, ha tisztában vagy azzal, mik az elsőbbségadás szabályai és tudod, mit kell tenni egy alárendelt úton.

KRESZ-teszt kérdés: ki haladhat át először a fentebb látott kereszteződésben?

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudod!

Amennyiben tetszett feladványunk és szeretnéd még próbára tenni a tudásodat, nézd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is. Valamint az alábbi videóval még több információt szerezhetsz a közlekedési szabályokról.