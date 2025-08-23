augusztus 23., szombat

Kunhegyes

1 órája

Balesetveszélyessé vált a város méltán neves gesztenyesora: súlyos döntés kellett meghozni

A Garay utcai gesztenyefák, fejlesztések és rendezvények ügyében is döntött a testület. Egy sor fontos kérdésben határoztak a kunhegyesi képviselők.

Rózsa Róbert

Balesetveszélyessé váltak, ezért intézkedni kell a Garay utcai gesztenyesor fái ügyében – számolt augusztusi számában a Kunhegyesi Híradó. Mint írták, az utca méltán érdemelte ki a Kunhegyes legszebb utcája címet, a fasor pedig helyi védettséget élvez. Ezért a kunhegyesi képviselők a város testületi ülésén arról határoztak, hogy forrásokat és szakembereket rendelnek a fákat gondozására, megújítására és pótolására.

Fontos kérdésekben, többek között a város ismert gesztenyefasorának ügyében is döntöttek a kunhegyesi képviselők
Fotó: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Szintén a Garay utca kapcsán döntöttek az ottani óvoda közbeszerzési eljárás eredményeiről, és arról is, hogy ivókutakat köttetnek be a településre, mintegy félmillió forintért.

A Mihály Napi Sokadalomról is döntöttek a kunhegyesi képviselők

A beszámoló szerint megtárgyalták a 240 évvel ezelőtti kunhegyesi kitelepülés emléktáblájának elhelyezését is. A Györfi Lajos szobrász készítette, 445 ezer forint értékű tábla a városháza északkeleti homlokzatára kerül majd. Határoztak arról is, hogy a város útjainak kátyúit – 156 négyzetméter területen – 250 ezer forintból javítják ki a Kunhegyes Városért Közalapítvány munkatársai.

Döntés született az idei Mihály Napi Sokadalomról is. Ez évre mások mellett Fehér Krisztiánt és az Irigy Hónaljmirigyet is szerződtették fellépőnek.

 

