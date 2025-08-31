augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Kulturális örökség

2 órája

Megújult a város egyik legértékesebb öröksége, újra régi fényében tündököl a kúria

Címkék#kúria#támogatás#Kostyán-kúria

Újabb fejlesztés valósulhatott meg a dél-pesti településen. A dr. Kostyán Andor kúriát Abonyban a megújulást követően hivatalosan is átadták. Az ünnepségen beszédet mondott többek között Földi László országgyűlési képviselő, és Pető Zsolt, a város polgármestere is.

Nyitrai Fanni

A város bruttó 300 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Közösségi és kulturális ingatlan fejlesztés a kúriák városában Abonyban” című projekt megvalósításához. Mint arról már korábban írtunk, az Ungár kúria is ennek a támogatásnak köszönhetően újulhatott meg. Most pedig, augusztus 26-án sor megtörtént a Kostyán kúria abonyi ünnepélyes átadója is, amelyet Cseriné Krajcsi Edit virágai tettek még ünnepélyesebbé.

a Kostyán kúria Abonyban újulhatott meg
A felújított Kostyán kúria Abonyban
Fotó: Nagy Balázs

A dr. Kostyán Andor kúria Abonyban fontos a helybéliek számára

– Nagy örömmel és büszkeséggel állok ma önök előtt ezen a különleges napon, amikor közösen adhatjuk át városunk egyik legértékesebb épített örökségét, a megújult dr. Kostyán Andor kúriát – fogalmazta meg beszédében Pető Zsolt polgármester.

Hozzátette, hogy az ünnepség nem csupán egy beruházás lezárását jelenti, hanem egy hosszú ideje dédelgetett, közös álom megvalósulását is. Az esemény egyszerre szól Abony múltjáról, jelenéről és jövőjéről, hiszen a kúria a város köztiszteletben álló orvosának emlékét őrzi, aki több évtizeden át szolgálta az abonyiakat. Az épület most új funkciót kapott ezzel a támogatási lehetőséggel, és ismét a közösségi és kulturális élet meghatározó részét képezheti.

Pető Zsolt, Abony polgármestere
Pető Zsolt, Abony polgármestere örömmel adta át a felújított épületet
Fotó: Nagy Balázs

Az abonyi kúriák felújításának ünnepélyes átadóján Földi László országgyűlési képviselő is köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy a fejlesztés nemcsak két épület felújításáról szól, hanem Abony múltjának, jelenének és jövőjének összekapcsolásáról is.

– Én büszke vagyok Abonyra, Abony város képviselő-testületére és polgármesterére, mert bele mertek vágni egy ilyen nagy fejlesztésbe – emelte ki Földi László országgyűlési képviselő.

Földi László országgyűlési képviselő
Földi László országgyűlési képviselő arra biztatta az abonyi lakosokat, hogy töltsék meg élettel az újonnan megújult kúriákat, használják saját örömükre és a város javára egyaránt
Fotó: Nagy Balázs

Többen is elismerő oklevelet vehettek át 

Földi László beszéde után Tóthné Somodi Ildikó lépett a mikrofonhoz, aki a Kostyán család történetét ismertette a hallgatósággal. Az ünnepség végén pedig elismerő okleveleket adtak át mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a projekt sikeres megvalósításához – többek között Földi László számára is.

Földi László országgyűlési képviselő
Elismerő oklevelet adott át Pető Zsolt polgármester Földi László országgyűlési képviselő számára is
Fotó: Nagy Balázs

Az oklevelek átadását az ünnepélyes szalagátvágás követte, melyet Pető Zsolt polgármester, Földi László országgyűlési képviselő, Csiga-Bagdács Klára, Abony településfejlesztési osztályának munkatársa, és Tóthné Somodi Ildikó önkormányzati képviselő közösen végeztek el.

 

