Pimpa testét és lelkét is mély sebek borították, majd betoppant az életébe Mónika

– Úgy alszik most is például a kapunál, mint aki ki van ütve. Nagyon-nagyon elfogadó és boldog. A múltkori viharnál is lementem hozzá a szobájába – mert van egy szobája –, ott töltöttem vele az estét, mert mindig feljönne utánam. Olyan, mint egy kisgyermek – mondta az újdonsült gazda.

Pimpa a megtalálása óta már kilenc és fél éves, de Mónika reméli, hogy még sok boldog évet tölthetnek együtt, ugyanis számára még csak most kezdődik igazán az élet. Történetük példaértékű lehet mindenki számára, hiszen a bántalmazott, sérült kutyáknak is kell és érdemes esélyt adni. Keskenyné Dobos Krisztina hangsúlyozta: bár sokan feladják az ilyen fajtajellegű kutyák rehabilitációját, a szeretet valóban csodákra képes.