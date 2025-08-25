Kilenc gyermek élete változik meg szeptembertől: átadták az új lakásotthont Fegyverneken

Miután a helyi befogadóotthon elérte a teljes kapacitását, szükségessé vált egy új, megfelelő élettér létrehozása a rászoruló gyermekek számára. Így született meg a Hétszínvirág Lakásotthon Fegyverneken, melynek ünnepélyes átadójára hétfőn délelőtt került sor. A rendezvényen Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte: a kormány számára az egyik legfontosabb cél az elmúlt években az volt, hogy a gyermekek védelme érdekében mindent megtegyen – ez kiemelten igaz az intézményesített gyermekvédelem rendszerére is.

Fülöp Attila, Cséplőné Gönczi Veronika, Cser-Kiss Róza, Bíró Mónika és dr. Katona Károly ünnepélyesen átvágják a szalagot. Szeptembertől várja lakóit az új lakásotthon Fegyverneken

Fotó: Nagy Balázs

Az új lakásotthon Fegyverneken kilenc gyermek számára biztosít jobb körülményeket

A mintegy 286 négyzetméteres lakásotthonban három kényelmes méretű, szépen berendezett szoba, tágas ebédlő-nappali-konyha, kamra és fürdőszoba várja majd a szeptemberben beköltöző, 3 és 18 év közötti gyermekeket. A 45,7 millió forintos forrásból fedezni tudták az épület teljes körű felújítását, új bútorok és berendezési tárgyak beszerzését, valamint a kerítés és belső utak kialakítását is. Az intézmény működéséhez szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll, és már a hivatalos engedélyeket is megszerezték. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya a szolgáltatói nyilvántartásba is bejegyezte a lakásotthont, így minden készen áll arra, hogy a gyerekek ősszel biztonságos, modern és otthonos körülmények között kezdhessék meg életük új fejezetét.

Dr. Katona Károly, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója beszédében megköszönte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve a vármegyei kirendeltségnek, hogy kigondolták, megvalósították, és az államtitkárság támogatásával létrejöhetett a lakásotthon. Mint mondta, rendkívül fontos, hogy azt az időszakot, amelyet a gyermekek kénytelenek családjuktól távol tölteni, méltó körülmények között élhessék meg. A helyi szakemberek pedig felkészíthetik őket arra, hogy gyermekhez, majd fiatal felnőtthöz és végül felnőtthöz méltó életet élhessenek.

Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója beszédében az is említette, hogy ahhoz, hogy ezt a munkát maradéktalanul és töretlenül tudják végezni, elengedhetetlen, hogy a politikai hangulatkeltés eltűnjön erről a területről, és a kollégák teljes mértékben a gyermekek támogatására koncentrálhassanak.