augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videóval

44 perce

Kilenc gyermek élete változik meg szeptembertől: átadták az új lakásotthont Fegyverneken

Címkék#Fegyverneken#lakásotthon#gyermekvédelem

Új otthon, új élet lehetősége várja a rászoruló fiatalokat. Kilenc gyermek számára biztosít nyugodt, biztonságos és kényelmes feltételeket az új lakásotthon Fegyverneken, melynek ünnepélyes átadására hétfőn délelőtt került sor. A modern, új épület és berendezés mellett a segítő szakemberek elhivatott munkája és támogatása is várja majd a beköltözőket.

Avar Vanda

Miután a helyi befogadóotthon elérte a teljes kapacitását, szükségessé vált egy új, megfelelő élettér létrehozása a rászoruló gyermekek számára. Így született meg a Hétszínvirág Lakásotthon Fegyverneken, melynek ünnepélyes átadójára hétfőn délelőtt került sor. A rendezvényen Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár kiemelte: a kormány számára az egyik legfontosabb cél az elmúlt években az volt, hogy a gyermekek védelme érdekében mindent megtegyen – ez kiemelten igaz az intézményesített gyermekvédelem rendszerére is.

lakásotthon Fegyverneken
Fülöp Attila, Cséplőné Gönczi Veronika, Cser-Kiss Róza, Bíró Mónika és dr. Katona Károly ünnepélyesen átvágják a szalagot. Szeptembertől várja lakóit az új lakásotthon Fegyverneken
Fotó: Nagy Balázs

Az új lakásotthon Fegyverneken kilenc gyermek számára biztosít jobb körülményeket

A mintegy 286 négyzetméteres lakásotthonban három kényelmes méretű, szépen berendezett szoba, tágas ebédlő-nappali-konyha, kamra és fürdőszoba várja majd a szeptemberben beköltöző, 3 és 18 év közötti gyermekeket. A 45,7 millió forintos forrásból fedezni tudták az épület teljes körű felújítását, új bútorok és berendezési tárgyak beszerzését, valamint a kerítés és belső utak kialakítását is. Az intézmény működéséhez szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll, és már a hivatalos engedélyeket is megszerezték. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya a szolgáltatói nyilvántartásba is bejegyezte a lakásotthont, így minden készen áll arra, hogy a gyerekek ősszel biztonságos, modern és otthonos körülmények között kezdhessék meg életük új fejezetét.

Dr. Katona Károly, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója beszédében megköszönte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, illetve a vármegyei kirendeltségnek, hogy kigondolták, megvalósították, és az államtitkárság támogatásával létrejöhetett a lakásotthon. Mint mondta, rendkívül fontos, hogy azt az időszakot, amelyet a gyermekek kénytelenek családjuktól távol tölteni, méltó körülmények között élhessék meg. A helyi szakemberek pedig felkészíthetik őket arra, hogy gyermekhez, majd fiatal felnőtthöz és végül felnőtthöz méltó életet élhessenek.

Cséplőné Gönczi Veronika, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója beszédében az is említette, hogy ahhoz, hogy ezt a munkát maradéktalanul és töretlenül tudják végezni, elengedhetetlen, hogy a politikai hangulatkeltés eltűnjön erről a területről, és a kollégák teljes mértékben a gyermekek támogatására koncentrálhassanak.

Új élet egy szép új környezetben

Az ünnepélyes szalagátvágást követően a meghívott vendégek és sajtó munkatársai is betekintést nyerhettek az új lakásotthonba, ahol megtapasztalhatták, hogy valóban olyan körülmények fogadják majd a leendő lakókat, melyek biztonságos és szeretetteljes otthont teremtenek számukra.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével többek között

  • Bíró Mónika, a Tiszaág Integrált Szociális Intézmény vármegyei intézményvezetője;
  • dr. Csipkés Attila, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója;
  • valamint Bajári Attila rendőr ezredes, a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője is.

A fegyverneki Hétszínvirág Lakásotthon nem csupán egy épület: olyan új otthont jelent, ahol a gyermekek esélyt kapnak a biztonságra, a fejlődésre és arra, hogy valóban teljes életet élhessenek. Az itt töltött évek nemcsak menedéket, hanem reményt és jövőképet is adhatnak a rászoruló fiataloknak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu