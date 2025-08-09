augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Hiba

4 órája

Leállt az EESZT, így lehet most receptre felírt gyógyszerhez jutni

#hardver#EESZT#Országos Mentőszolgálat

Fontos szolgáltatások álltak le a napokban. Van, amit már zökkenőmentesen lehet használni, egyes esetekben azonban még várni kell a javításra.

Kiss Ádám

Péntek kora délután hirtelen leállt az állami elektronikus ügyintézés több fontos rendszere. A probléma forrása néhány meghibásodott hardver volt, ami miatt a hazai szakemberek azonnal felvették a kapcsolatot a gyártóval. A vizsgálat kimutatta, hogy eszközhiba okozta a fennakadást, melynek javítását rögtön el is kezdték.

leállt az EESZT
Leállt az EESZT, nehezebben megy a gyógyszerkiváltás
Fotó: Illusztráció / Németh András Péter (MW archív)

Így a legtöbb szolgáltatás már újra működik. A Digitális Állampolgár felület és más online ügyintézési portálok ismét elérhetők, így az okmányigénylés – legyen szó személyiről, útlevélről vagy jogosítványról – zavartalanul megy tovább. A turizmusban fontos szerepet játszó VENDÉGEM Szállás alkalmazás is hibátlanul üzemel.

Leállt az EESZT

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) viszont továbbra sem elérhető. Ez azt jelenti, hogy a felhőben tárolt receptek és betegdokumentumok most nem hozzáférhetőek, így a gyógyszerkiváltás is akadozik.

Amíg a rendszer nem áll helyre, a gyógyszertárak támogatással tudják kiadni a gyógyszert, ha a beteg bemutatja a Felírási Igazolását. Ha ilyen nincs, de orvosi papíron szerepel a készítmény neve, erőssége és adagolása, a patika ugyan kiadhatja a gyógyszert, de csak teljes áron. A hagyományos, papír alapú vények továbbra is a megszokott módon funkcionálnak.

A Belügyminisztérium plusz intézkedést is bevezetett, ugyanis az Országos Mentőszolgálat által működtetett ügyeleti pontokon mostantól papír alapú receptfelírás is lehetséges. Az ügyeletek elérhetősége a 1830-as számon kérdezhető le.

Az Energiaügyi Minisztérium arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak a hibák javításán. Amint az EESZT ismét elérhető lesz, hivatalos közleményben értesítik a nyilvánosságot.

 

