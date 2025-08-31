27 perce
15 évet töltött Londonban, most elmeséli milyen ott az élet valójában!
Gondolkozott valaha azon, hogy külföldre költözik? Vagy csak érdeklik azok a történetek, amelyek olyanokról szólnak, akik már megpróbálták? Legújabb podcast adásunk két fodrászról szól, akik gondoltak egyet és 15 évvel ezelőtt Londonba költöztek hogy megvalósítsák álmaikat. Most hosszú idő után hazatértek és egyikük elmeséli nekünk, vajon mennyire van kolbászból a kerítés a tengerentúlon.
Órákat tudtunk volna még beszélgetni az élményekről! 15 évet nehéz belesűríteni 1 órába.
Fotó: Nagy Balázs
Papp Tamás és párja Piri 2010-ben döntött úgy, hogy itthon hagyják jólmenő fodrász üzletüket és szerencsét próbálnak külföldön. Nagy reményekkel, merész álmokkal és óriási lelkesedéssel Londonba költöztek ahol várt rájuk néhány meglepő fordulat.
Londonba költöztek, 15 év után hazatértek és most elmesélik milyen volt
Tamás és Piri nem panaszkodhatott itthoni sorsára, hiszen fodrász üzletük, a Figaro jól bejáratott hely volt: ismerték és szerették őket a szolnokiak, sokan jártak hozzájuk még a külföldre szakadt és onnan időnként hazalátogató ismerősök is. Az ő elbeszéléseik az idegen országokban megélt kalandokról aztán bogarat ültettek a pár fülébe és némi vívódás után úgy döntöttek: kockáztatnak és kipróbálják magukat tengerentúl.
Aktuális podcast adásunkban Tamást láttuk vendégül, aki igyekezett mindent elmesélni a rendelkezésre álló időkereten belül, de 15 év minden tapasztalatát bizony nem lehet 1 órába belesűríteni. Azt azonban biztos, hogy megtudhatja adásunkból, hogy:
valóban annyira jó volt-e minden Londonban, mint ahogy mások elbeszélése alapján gondolták?
mennyire volt könnyű munkát és szállást találni nyelvtudás nélkül?
- milyen tervekkel mentek ki Tamásék és milyen nehézségekbe ütköztek?
- mennyire lehet megbízni a kinti barátokban?
- hogyan élték meg magyar vállalkozóként a Covid-ot és milyen változást hozott a Brexit?
- mi volt a mélypont, ami arra késztette őket, hogy mégis hazatérjenek?
- mi volt az a drámai helyzet, ami mégis ott tartotta őket ezután is?
- hol találhatóak meg itthon?
Ha valaha eljátszott a gondolattal, hogy külföldre költözik, mindenképpen hallgassa meg podcast adásunkat, hogy mások tapasztalatából merítve felkészülten menjen neki a világnak. De akkor se hagyja ki, ha kíváncsi két magyar történetére, akik 15 éve éltek Londonban, megéltek mélységeket, magasságokat és végül hazahúzta őket a szívük.
Vészesen közeleg az iskolakezdés: hogyan kerüljük el, hogy gyermeke kiboruljon? Most megtudhatja!
„Amikor egy hulla rád pislog” – történetek egy önkéntes és egy sokat látott tűzoltótól
Szoljon podcast
- Vészesen közeleg az iskolakezdés: hogyan kerüljük el, hogy gyermeke kiboruljon? Most megtudhatja!
- Cseh Sándor titkokról és kihívásokról – ismerje meg az embert, akit a póló és a család éltet!
- „Amikor egy hulla rád pislog” – történetek egy önkéntes és egy sokat látott tűzoltótól
- Harcsafogás a Zagyván: így emelte partra gigászi, 36 kilós zsákmányát Bakó István
- Így veszhet oda 4 perc alatt mindenünk, de a jó hír, hogy megelőzhető