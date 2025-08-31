15 évet töltött Londonban, most elmeséli milyen ott az élet valójában!

Papp Tamás és párja Piri 2010-ben döntött úgy, hogy itthon hagyják jólmenő fodrász üzletüket és szerencsét próbálnak külföldön. Nagy reményekkel, merész álmokkal és óriási lelkesedéssel Londonba költöztek ahol várt rájuk néhány meglepő fordulat.

Papp Tamás és párja 15 évre Londonba költöztek, de májustól ismét itthon nyírják a vendégek haját. Tamás élményeikből mesélt nekünk

Fotó: Nagy Balázs

Londonba költöztek, 15 év után hazatértek és most elmesélik milyen volt

Tamás és Piri nem panaszkodhatott itthoni sorsára, hiszen fodrász üzletük, a Figaro jól bejáratott hely volt: ismerték és szerették őket a szolnokiak, sokan jártak hozzájuk még a külföldre szakadt és onnan időnként hazalátogató ismerősök is. Az ő elbeszéléseik az idegen országokban megélt kalandokról aztán bogarat ültettek a pár fülébe és némi vívódás után úgy döntöttek: kockáztatnak és kipróbálják magukat tengerentúl.

Aktuális podcast adásunkban Tamást láttuk vendégül, aki igyekezett mindent elmesélni a rendelkezésre álló időkereten belül, de 15 év minden tapasztalatát bizony nem lehet 1 órába belesűríteni. Azt azonban biztos, hogy megtudhatja adásunkból, hogy:

valóban annyira jó volt-e minden Londonban, mint ahogy mások elbeszélése alapján gondolták?

mennyire volt könnyű munkát és szállást találni nyelvtudás nélkül?

milyen tervekkel mentek ki Tamásék és milyen nehézségekbe ütköztek?

mennyire lehet megbízni a kinti barátokban?

hogyan élték meg magyar vállalkozóként a Covid-ot és milyen változást hozott a Brexit?

mi volt a mélypont, ami arra késztette őket, hogy mégis hazatérjenek?

mi volt az a drámai helyzet, ami mégis ott tartotta őket ezután is?

hol találhatóak meg itthon?

Ha valaha eljátszott a gondolattal, hogy külföldre költözik, mindenképpen hallgassa meg podcast adásunkat, hogy mások tapasztalatából merítve felkészülten menjen neki a világnak. De akkor se hagyja ki, ha kíváncsi két magyar történetére, akik 15 éve éltek Londonban, megéltek mélységeket, magasságokat és végül hazahúzta őket a szívük.