Tucatjával gurulnak a luxusautók Szolnokon, egy legendás szépséget is lencsevégre kaptak – videóval

Most is így történt: a vármegyeszékhelyen felbukkanó különlegességek elképesztő látványt és hangélményt nyújtottak, ami pillanatok alatt megállította a tekinteteket. Többen rögtön a telefonjuk után nyúltak, hogy megörökítsék a luxusautók szolnoki felhozatalát.

Luxusautók Szolnokon: egy amerikai ritkaság messziről kitűnt a sorból

Fotó: Török János / Forrás: MW

Luxusautók Szolnokon: újabb videó hódít a TikTok-on

Hírportálunkon már korábban is beszámoltunk a városban felbukkanó ritkaságokról, melyek rendre magukra vonják a figyelmet. Akkor szinte kimondhatatlan értékű autók vonultak végig az utakon, volt köztük egy sportos Mustang, Maserati, Audi, Mercedes, de még egy Lamborghini is. A járókelők előszeretettel rögzítik a látványt, majd megosztják a retró vagy éppen vadonatúj stílusú verdákat az autók szerelmeseivel.

Így történt ez most is, és ezúttal a Mercedesek sora mellett felbukkant egy igazi ritkaság is, mely a hetvenes évek Amerikájának hangulatát idézve gördült végig a vármegyeszékhely utcáin. Ez a típus nem más volt, mint egy Dodge Challenger R/T modell, ami a régi idők Challenger karakterét elevenítette meg Szolnok szívében.