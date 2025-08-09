augusztus 9., szombat

Nem semmi!

1 órája

Tucatjával gurulnak a luxusautók Szolnokon, egy legendás szépséget is lencsevégre kaptak – videóval

Címkék#verda#autó#látvány

Időről időre igazi álomverdák tűnnek fel Szolnok utcáin, mintha csak egy filmforgatás közepébe, vagy éppen egy amerikai országútra csöppennénk. A luxusautók Szolnokon ilyenkor garantáltan felpörgetik a város hangulatát, vonzzák a kíváncsi tekinteteket, sőt, akad, aki rögtön videóra is veszi a jelenetet.

Szoljon.hu

Most is így történt: a vármegyeszékhelyen felbukkanó különlegességek elképesztő látványt és hangélményt nyújtottak, ami pillanatok alatt megállította a tekinteteket. Többen rögtön a telefonjuk után nyúltak, hogy megörökítsék a luxusautók szolnoki felhozatalát.

a luxusautók Szolnokon tűntek fel ismét
Luxusautók Szolnokon: egy amerikai ritkaság messziről kitűnt a sorból
Fotó: Török János / Forrás:  MW

Luxusautók Szolnokon: újabb videó hódít a TikTok-on

Hírportálunkon már korábban is beszámoltunk a városban felbukkanó ritkaságokról, melyek rendre magukra vonják a figyelmet. Akkor szinte kimondhatatlan értékű autók vonultak végig az utakon, volt köztük egy sportos Mustang, Maserati, Audi, Mercedes, de még egy Lamborghini is. A járókelők előszeretettel rögzítik a látványt, majd megosztják a retró vagy éppen vadonatúj stílusú verdákat az autók szerelmeseivel. 

Így történt ez most is, és ezúttal a Mercedesek sora mellett felbukkant egy igazi ritkaság is, mely a hetvenes évek Amerikájának hangulatát idézve gördült végig a vármegyeszékhely utcáin. Ez a típus nem más volt, mint egy Dodge Challenger R/T modell, ami a régi idők Challenger karakterét elevenítette meg Szolnok szívében.

@car_spottinghungary Szolnok😍 #carspotting #fyp #szolnok #carvideos #fyy #foryoupage❤️❤️ #fyppp ♬ Bad Boys (Theme from Cops) - Inner Circle

 

