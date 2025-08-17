Folytatódik az M4-es autóút építése, jelentős változásra kell számítani ezen az útszakaszon

Jelentős változásra kell számítaniuk a jövőhéten Törökszentmiklós és Kisújszállás között közlekedőknek az M4-es autóúton.

Folytatódik az M4-es autóút építése, jelentős forgalom-korlátozásra kell számítani

Forrás: magyarepitok.hu

Törökszentmiklós város Facebook-oldala tájékoztatta hírportálunkat arról, hogy az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (Nyugat) és Kisújszállás (Kelet) közötti szakaszának építése miatt 2025. augusztus 18-án, 19-én, 21-én és 22-én portálépítési munkák zajlanak a 4-es főút Budapest–Debrecen–Záhony közötti szakaszán. A munkálatok idején félpályás útlezárásra és rövid forgalomleállításra kell számítani az alábbiak szerint:

2025. augusztus 18. (hétfő) 11:00-tól és 15:00-tól a 4. sz. főút Kisújszállás elkerülő szakasza érintett. (Forgalom teljes megállítása, mindkét kezdési időpont esetében tervezetten: 1x5 perc és 1x15 perc)

2025. augusztus 19. (kedd) 11:00-tól a 4. sz. főút Kisújszállás elkerülő szakasza érintett. (Forgalom teljes megállítása, tervezetten: 1x5 perc és 1x15 perc)

2025. augusztus 19. (kedd) 15:00-tól a 4. sz. főút Törökszentmiklós elkerülő szakasza érintett. (Forgalom teljes megállítása, tervezetten: 1x5 perc és 1x15 perc)

2025. augusztus 21. (csütörtök) 11:00-tól és 15:00-tól a 4. sz. főút Törökszentmiklós elkerülő szakasza érintett. (Forgalom teljes megállítása, mindkét kezdési időpont esetében tervezetten: 1x5 perc és 1x15 perc)

2025. augusztus 22. (péntek) 9:00-tól és 12:00-tól a 4. sz. főút Törökszentmiklós elkerülő szakasza érintett. (Forgalom teljes megállítása, mindkét kezdési időpont esetében tervezetten: 1x20 perc)

A fenti időszakokban a megkülönböztetett jelzésű járművek – mint például a rendőr, mentő, tűzoltó stb. – áthaladását biztosítják.

Törökszentmiklós városa arra kéri az útszakaszon haladókat, hogy indulás előtt az aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ÚTINFORM szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon tájékozódjanak.