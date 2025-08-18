Forró gőz borította be az M4-es egy szakaszát, hátborzongató jelenséggel küzdöttek a sofőrök

Vasárnap délután hirtelen fellépő, sűrű köd szállt le Péteri és Üllő között az M4-es autóút egy szakaszán. A túlforrósodott beton és hideg esővíz kölcsönhatása miatt felszabaduló pára azonnal a töredékére csökkentette a normális látótávolságot. Az arra közlekedőknek óvatosan kellett haladnia, de cserébe misztikus élményben lehetett része – olvasható a Cegléd és környéke sebességmérés/útinform elnevezésű közösségi oldalon.

Illusztráció: Vendel Lajos

Hirtelen köddé vált az M4-es autóút

Bár az előző napokhoz képest hűvösebb volt a vasárnap, a maga 27-28 Celsius-fokával azért még így is jelentősen felhevíthette az aszfaltot Péteri és Üllő között az M4-es autóút. Legalábbis erre enged következtetni az a furcsa jelenség, mely akkor vált láthatóvá és érzékelhetővé, amikor nagy mennyiségű eső zúdult le a térségben. A forró aszfalt és a hűvös víz „találkozása” miatt ugyanis szinte köddé vált az autópálya: akkora pára szabadult föl, hogy az arra közlekedőknek nagyon résen kellett lenni, hogy a hirtelen lecsökkenő látótávolság miatt ne történjen komoly baleset. Szerencsére azonban ilyen nem történt, aki viszont éppen akkor arra járt, annak különös, szinte földöntúli élményben lehetett része.

Földre szállt felhő – neve is van a jelenségnek

Az utat hirtelen elborító párát a meteorológiában evaporációs ködnek, vagy párafelhőnek nevezik. Látványban hasonlít ugyan a „hagyományos” ködre, de nagyon lokális: jellemzően csak az út egy bizonyos szakasza felett gomolyog és nem is marad tartósan.

Bár a nyári hónapokban többször is előfordulhat ilyen jelenség, egyáltalán nem mindennapi. Ahhoz ugyanis, hogy ilyen köd keletkezzen 40-50 fok felett kell lennie az aszfalt hőmérsékletének, kell hozzá egy alapból magasabb páratartalom és természetesen a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló, hűvösebb eső. Ezen a napon, ezen az útszakaszon úgy látszik minden összeállt, így az autósok egy része úgy érezhette, mint aki egy földi felhőbe gurul bele.

Eső utáni furcsaságok és extrém időjárás

Nem a párafelhő az egyetlen érdekes jelenség, ami egy kiadós esőzést követhet. Korábban írtunk róla, hogy Szolnokon több helyen is tapasztalták, hogy az utak felhabosodtak miután végigsöpört a városon egy nagy égszakadás. Mint később kiderült, ennek az oka is a forró aszfalt és az esővíz kölcsönhatásában keresendő, de itt az egyenlet fontos szereplői voltak a beton felületén lerakódott szennyeződések és az aszfaltot koptató autógumik is.