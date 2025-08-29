Mindenkit érint ez a változás, aki Kisújszállásnál autózik az M4-esen

Ütemterv szerint zajlanak a munkálatok az M4-es gyorsforgalmi út jelenleg épülő Törökszentmiklós-Kisújszállás közötti szakaszán – tájékoztatott az Építési és Közlekedési Minisztérium. A munkálatok folytatásához azonban forgalmirend-változás lépett életbe a Kisújszállást elkerülő szakaszon.

Módosul a forgalmi rend az M4-es gyorsforgalmi út Kisújszállást elkerülő szakaszán

Forrás: Magyar Építők

A majdani gyorsforgalmi út részeként felújítják, illetve részben átépítik a jelenlegi 4-es főút 2x1 sávos, Kisújszállást elkerülő szakaszát a 143+400 – 152+290 kilométer szelvények között, valamint új, különszintű csomópont és komplex pihenőhely is épül Kenderes és Kisújszállás határában. A munkálatok előrehaladtával a jelenlegi ideiglenes forgalmi rend módosul. A korábbi ideiglenes terelőutak helyett a pihenőhely végleges állapotban elkészült le- és felhajtóágain keresztül haladhat a 4-es főút forgalma mind Debrecen, mind Budapest irányában.

Mint a közleményben hangsúlyozzák, az útszakasz továbbra is munkaterületként üzemel, az építési munkák és a jelentős építési forgalom miatt éppen ezért előzési tilalomra és 60 kilométer/óra sebességkorlátozásra számíthatnak az arra közlekedők. Hozzátették, az érintett szakaszon a folytatásban is forgalmi fennakadásra és sebességkorlátozásra kell számítani.