augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

3 órája

Tovább fokozódik a kánikula a hét második felében, és már azt is tudjuk, mikor érkezik a várt enyhülés

Címkék#Országos Meteorológiai Szolgálat#kánikula#csúcs#előrejelzés#hőség#hidegfront

Csütörtöktől első fokú hőségriasztás lesz érvényben a Jászkunságban is. A magas középhőmérséklet miatt továbbra is kánikula várható a térségben.

Parzsol Krisztina

Az előttünk álló napokban továbbra is rendkívül meleg időre számíthatunk a Jászkunságban. Bár vasárnap egy hidegfront érkezik, amely néhány fokkal csökkenti a hőmérsékletet, az enyhülés csak átmeneti lesz. A hét további részében sem várható jelentős csapadék, így a magas középhőmérséklet mellett száraz idő várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki térségükre.

magas középhőmérséklet
A magas középhőmérséklet miatt első fokú hőségriasztás lesz érvényben térségünkben,  a kánikula a hétvégén tetőzik 
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Magas középhőmérséklet és hőségriadó a Jászkunságban

A következő napokban a hőség egyre fokozódik, csütörtöktől szombatig folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, amely elérheti akár a 39 fokot is. Ez a hőmérsékleti csúcs rendkívül megterhelő lehet szervezetünk számára. A szakemberek azt javasolják, hogy kerüljük a közvetlen napsütést, és ügyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra. A várhatóan rövid ideig tartó, vasárnapi hidegfront ugyan átmeneti enyhülést hoz, de a tartós meleg még heteken át jelen lesz, így a következő napokban továbbra is kiemelten fontos a hőség elleni védekezés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu