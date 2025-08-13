1 órája
Tovább fokozódik a kánikula a hét második felében, és már azt is tudjuk, mikor érkezik a várt enyhülés
Csütörtöktől első fokú hőségriasztás lesz érvényben a Jászkunságban is. A magas középhőmérséklet miatt továbbra is kánikula várható a térségben.
Az előttünk álló napokban továbbra is rendkívül meleg időre számíthatunk a Jászkunságban. Bár vasárnap egy hidegfront érkezik, amely néhány fokkal csökkenti a hőmérsékletet, az enyhülés csak átmeneti lesz. A hét további részében sem várható jelentős csapadék, így a magas középhőmérséklet mellett száraz idő várható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki térségükre.
Magas középhőmérséklet és hőségriadó a Jászkunságban
A következő napokban a hőség egyre fokozódik, csütörtöktől szombatig folyamatosan emelkedik a hőmérséklet, amely elérheti akár a 39 fokot is. Ez a hőmérsékleti csúcs rendkívül megterhelő lehet szervezetünk számára. A szakemberek azt javasolják, hogy kerüljük a közvetlen napsütést, és ügyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra. A várhatóan rövid ideig tartó, vasárnapi hidegfront ugyan átmeneti enyhülést hoz, de a tartós meleg még heteken át jelen lesz, így a következő napokban továbbra is kiemelten fontos a hőség elleni védekezés.
