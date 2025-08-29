Folytatódik a népszerű vidékfejlesztési progam, újabb tervek válnak valóra a jászkunsági kistelepüléseken

A helyi igényekre, a párbeszédre és a közösség erejére épít a kormány vidékfejlesztési célokat támogató programja – hangzott el a Magyar Falu Program pénteki fórumát megelőző sajtótájékoztatón Jászboldogházán. A tanácskozás vendége Gyopáros Alpár kormánybiztos volt, aki dr. Kállai Mária és Pócs János országgyűlési képviselők, valamint Szalay Ferenc miniszteri biztos meghívására érkezett a térségbe.

A Magyar Falu Program eddigi eredményei és jövőbeli fejlesztési lehetőségei kerültek fókuszba pénteken Jászboldogházán. Dr. Kállai Mária és Pócs János országgyűlési képviselők, Szalay Ferenc minszteri biztos meghívására pénteken Gyopáros Alpár kormánybiztos tartott fórumot a kistelepülések polgármestereinek

Fotó: Pesti József

Ez lehet a titka a Magyar Falu Program népszerűségének

A 2019-ben indult Magyar Falu Program nagy segítséget jelent a kistelepüléseknek. Pályázatain eddig már több mint 1100 milliárd forint fejlesztési forrást osztottak szét. A fórumnak otthont adó Jászboldogházára 2019 óta 13 nyertes pályázat keretében közel 125 millió forint támogatás érkezett.

A Magyar Falu Program két óriási előnye: a stabilitás és rugalmasság

– fogalmazott Gyopáros Alpár a tanácskozás előtti sajtótájékoztatón.

– Ez egy olyan program, ami nem egy brüsszeli, vagy budapesti íróasztal mögött születik, hanem maguk a falvak írják a faluban élők valós igényei alapján. Folyamatosan párbeszédet folytatunk a kistelepüléseken élőkkel, a polgármesterekkel, civil szervezetekkel, egyházközségekkel, hogy a helyi igényeket, javaslatokat, építő kritikákat figyelembe véve együtt alakítsuk a programot. Ez a jövőben is így lesz – hangsúlyozta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Gyopáros Alpár szerint a Magyar Falu Program két óriási előnye a stabilitás és rugalmasság

Fotó: Pesti József

Az eseményen részt vett Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is, aki a Magyar Falu Program fejlesztési lehetőségei mellett a TOP Plusz, a Versenyképes Járások Program pályázatairól is beszélt. Kiemelte: a Magyar Falu Program újabb sikeres pályázatainak köszönhetően összesen közel 91 millió forintnyi fejlesztés valósulhat meg Hunyadfalván, Besenyszögön, Csataszögön, Tiszajenőn, Tiszavárkonyban és Vezsenyen.

Dr. Kállai Mára, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. számú országgyűlési választókerületének parlamenti képviselője elmondta, hogy térségének 12 települése összesen 234 projekttel és közel 3 milliárd forinttal gyarapodott a Magyar Falu Programban.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a fejlesztési elképzelésekhez való anyagi forrásokon túl a program közösséget épít, párbeszédet indít és a fejlesztés tudatosságát erősíti – fűzte hozzá dr. Kállai Mária.

Egyszerű, gyors és rugalmas

A sajtótájékoztatón Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője is megosztotta a tapasztalatait a kormány vidékfejlesztési célokat szolgáló programjával kapcsolatban. Ahogy fogalmazott, a visszajelzések alapján a polgármesterek az egyszerű, gyors és rugalmas eljárásrend miatt tartják a legjobb pályázati lehetőségnek a Magyar Falu Programot, mely szabad választást ad a településeknek, biztosítva, hogy a saját igényeiknek megfelelő fejlesztést valósítsák meg. Hozzátette: a Jászság kistelepüléseire eddig közel 6 milliárd forint érkezett a Magyar Falu Programban.