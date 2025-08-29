1 órája
Folytatódik a népszerű vidékfejlesztési progam, újabb tervek válnak valóra a jászkunsági kistelepüléseken
Jászboldogházán tartott fórumot pénteken a jászsági és a Szolnok térségi kistelepülések polgármestereinek Gyopáros Alpár. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Magyar Falu Program aktuális pályázatairól, a falvak fejlesztési igényeiről és az előttük álló kihívásokról egyeztetett az érintett települések vezetőivel.
A helyi igényekre, a párbeszédre és a közösség erejére épít a kormány vidékfejlesztési célokat támogató programja – hangzott el a Magyar Falu Program pénteki fórumát megelőző sajtótájékoztatón Jászboldogházán. A tanácskozás vendége Gyopáros Alpár kormánybiztos volt, aki dr. Kállai Mária és Pócs János országgyűlési képviselők, valamint Szalay Ferenc miniszteri biztos meghívására érkezett a térségbe.
Ez lehet a titka a Magyar Falu Program népszerűségének
A 2019-ben indult Magyar Falu Program nagy segítséget jelent a kistelepüléseknek. Pályázatain eddig már több mint 1100 milliárd forint fejlesztési forrást osztottak szét. A fórumnak otthont adó Jászboldogházára 2019 óta 13 nyertes pályázat keretében közel 125 millió forint támogatás érkezett.
A Magyar Falu Program két óriási előnye: a stabilitás és rugalmasság
– fogalmazott Gyopáros Alpár a tanácskozás előtti sajtótájékoztatón.
– Ez egy olyan program, ami nem egy brüsszeli, vagy budapesti íróasztal mögött születik, hanem maguk a falvak írják a faluban élők valós igényei alapján. Folyamatosan párbeszédet folytatunk a kistelepüléseken élőkkel, a polgármesterekkel, civil szervezetekkel, egyházközségekkel, hogy a helyi igényeket, javaslatokat, építő kritikákat figyelembe véve együtt alakítsuk a programot. Ez a jövőben is így lesz – hangsúlyozta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Az eseményen részt vett Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is, aki a Magyar Falu Program fejlesztési lehetőségei mellett a TOP Plusz, a Versenyképes Járások Program pályázatairól is beszélt. Kiemelte: a Magyar Falu Program újabb sikeres pályázatainak köszönhetően összesen közel 91 millió forintnyi fejlesztés valósulhat meg Hunyadfalván, Besenyszögön, Csataszögön, Tiszajenőn, Tiszavárkonyban és Vezsenyen.
Dr. Kállai Mára, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. számú országgyűlési választókerületének parlamenti képviselője elmondta, hogy térségének 12 települése összesen 234 projekttel és közel 3 milliárd forinttal gyarapodott a Magyar Falu Programban.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a fejlesztési elképzelésekhez való anyagi forrásokon túl a program közösséget épít, párbeszédet indít és a fejlesztés tudatosságát erősíti – fűzte hozzá dr. Kállai Mária.
Egyszerű, gyors és rugalmas
A sajtótájékoztatón Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője is megosztotta a tapasztalatait a kormány vidékfejlesztési célokat szolgáló programjával kapcsolatban. Ahogy fogalmazott, a visszajelzések alapján a polgármesterek az egyszerű, gyors és rugalmas eljárásrend miatt tartják a legjobb pályázati lehetőségnek a Magyar Falu Programot, mely szabad választást ad a településeknek, biztosítva, hogy a saját igényeiknek megfelelő fejlesztést valósítsák meg. Hozzátette: a Jászság kistelepüléseire eddig közel 6 milliárd forint érkezett a Magyar Falu Programban.
A zártkörű fórumon a résztvevők beszámoltak a 2019 óta elért eredményekről, megvitatták az aktuális fejlesztési célokat, valamint a kihívások is fókuszba kerültek. Koczáné dr. Fehérváry Mária, a tanácskozásnak otthont adó Jászboldogháza polgármestere bemutatta a Magyar Falu Program támogatásával megvalósult fejlesztéseket.
Az elnyert pályázatok segítségével komplex módon fejlesztették a falu:
- infrastruktúráját,
- szolgáltatásait,
- közösségi életét.
