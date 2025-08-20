Gyopáros Alpár: a Tisza ígérete valójában milliárdos forráselvonás

Mint arról beszámoltunk, előbb Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője értékelte Magyar Péter szerdán elmondott beszédét. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnökének az a baja a Fidesszel, hogy nincs benne.

Jászdózsa is profitált a Magyar Falu Programból: ezen a nyáron fejeződött be a járdafelújítás a Dózsa György úton

Fotó: MW-archív

Magyar Péter bejelentése valójában milliárdos forráselvonás

Kocsis Máté után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is megosztotta véleményét Magyar Péter Pannonhalmán elmondott beszédéről. Facebook-posztjában úgy fogalmazott, hogy a Tisza Párt elnöke „megpróbált önmagára licitálni, és meghirdetett egy évtizedekre (ki tudja, meddig) elhúzódó időszakot, amelyben minden tíz falura szánna harmadannyi(!) forrást, mint amit a Magyar Falu Program kínált 5 év alatt! Vagyis KamuPeti forrást vonna el a magyar falvaktól!”

Gyopáros Alpár a vármegyénkben is sikerrel futó program kapcsán kiemelte azt is, hogy a Magyar Falu Programot „maguk a falvak írják, az étlapot ők állítják össze, és a svédasztalról azt választanak, amit csak akarnak”.

Rengeteg fejlesztés megvalósult a Jászkunságban is

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is számos fontos fejlesztés valósulhatott meg a Magyar Falu Program segítségével az elmúlt időszakban.

Nemrég számoltunk be például arról, hogy Jászdózsán az elnyert közel 3,8 millió forintos támogatásból az egyik legforgalmasabb út egy szakaszán újították fel a járdát – a fejlesztésnek köszönhetően biztonságosabbá vált a gyalogos közlekedés, valamint a településkép is javult. Szintén a Magyar Falu Program keretében jutott forráshoz a zagyvarékasi önkormányzat, 19 millió forintot nyertek útfelújításra, minek köszönhetően a Külső-Rákóczi-, a Szabadsajtó- és az Alkotmány utak újultak meg a kistelepülésen.

A Magyar Falu Program forrásainak köszönhetően jelentős fejlesztések történtek a Kengyeli Idősek Otthonában is, míg Jászfelsőszentgyörgyön belterületi járdafelújításra költhetnek mintegy 10 millió forintot a program keretében.