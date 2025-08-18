augusztus 18., hétfő

Felelős állattartás

Ez az oka, hogy felmérik a kutya- és macskatulajdonosok igényeit ezen a jászsági településen

A jászboldogházi önkormányzat fontosnak tartja a felelős állattartás szemléletének erősítését a településen. Mielőtt pályázatot nyújtanak be a Magyar Falu Program állatvédelmi alprogramjában, felmérik a helyi kutya- és macskatulajdonosok igényeit.

Illés Anita

A felelős állattartás elősegítése érdekében a kormány pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében az ötezer fő alatti települések számára. A pályázat a házi kedvencek állatorvos által végzett ivartalanítását, veszettség elleni védőoltását és mikrochipes megjelölését támogatja.

Pályáznak a Magyar Falu Programban
Felmérik a helyi igényeket a Magyar Falu Program felelős állattartást elősegítő pályázatához Jászboldogházán
Fotó: Illusztráció / Fülöp Ildikó (MW archív)

A felelős állattartást is támogatja a Magyar Falu Program 

A pályázathoz kötelezően csatolni kell mellékletként egy költségtervet, ezért az önkormányzat a lakosság körében felméri, hogy milyen igények vannak az említett beavatkozásokra – tudtuk meg a felhívásból, amit a jászboldogházi önkormányzat hivatalos közösségi oldalán tettek közzé.

Arra kérik a lakosokat, amennyiben szeretnék a kutyájukon, vagy a macskájukon elvégeztetni a Magyar Falu Program által támogatott beavatkozást, akkor szeptember 15-ig töltsék ki az állattartói hozzájáruló nyilatkozatot. Az igényfelmérő ív letölthető a település honlapjáról, valamint kérhető a polgármesteri hivatal titkárságán és a könyvtárban.

Fontos információ, hogy a beavatkozásokat csak támogatott pályázat esetén végzik el ingyenesen, és csak azoknak, akik feliratkoztak. A beavatkozások maximális darabszámát a beadott igények számának függvényében bírálják el. A házi kedvencek szállítását az állatorvosi rendelőbe az állattartóknak önállóan kell megoldaniuk. 

 

