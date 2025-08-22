augusztus 22., péntek

Gasztro

54 perce

Különös helyen bukkant fel egy apró jászkunsági manufaktúra: egy ország járt a csodájára

Címkék#rendezvény#gasztronómia#Magyar ízek utcája

Különleges eseményen vettek részt a nagyivániak.

Rózsa Róbert

Az ország egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényét, a Magyar Ízek Utcáját tartották meg augusztus 18. és 20. között Budapesten, a Várkert Bazárnál. Az esemény célja évente a Kárpát-medence ízvilágának bemutatása. A rangos rendezvényre idén a Nagyiváni Gluténmentes Süti Manufaktúra is meghívást kapott.

Nagyiván is feltűnt az idei Magyar Ízek Utcáján
Fotó: Facebook.com / Nagyiván Községi Önkormányzat

„Hatalmas élmény volt számunkra, hogy idén először részt vehettünk ezen a különleges rendezvényen” – írta közösségi oldalán a község önkormányzata annak kapcsán, hogy manufaktúrájuk révén ott lehettek a fővárosban. Hozzátették, rengeteg tapasztalattal, mosollyal és szívhez szóló találkozással lettek gazdagabbak.

 

