Különös helyen bukkant fel egy apró jászkunsági manufaktúra: egy ország járt a csodájára

Az ország egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényét, a Magyar Ízek Utcáját tartották meg augusztus 18. és 20. között Budapesten, a Várkert Bazárnál. Az esemény célja évente a Kárpát-medence ízvilágának bemutatása. A rangos rendezvényre idén a Nagyiváni Gluténmentes Süti Manufaktúra is meghívást kapott.

Nagyiván is feltűnt az idei Magyar Ízek Utcáján

Fotó: Facebook.com / Nagyiván Községi Önkormányzat

„Hatalmas élmény volt számunkra, hogy idén először részt vehettünk ezen a különleges rendezvényen” – írta közösségi oldalán a község önkormányzata annak kapcsán, hogy manufaktúrájuk révén ott lehettek a fővárosban. Hozzátették, rengeteg tapasztalattal, mosollyal és szívhez szóló találkozással lettek gazdagabbak.