A vármegyei gazdák adományozták a legtöbb gabonát – búzaösszeöntő ünnepet tartottak Rákóczifalván

Élen jár a vármegye. Idén a jászkunsági gazdák adományoztak a legtöbb búzát a Magyarok Kenyere program keretében, ráadásul ez már nem az első alkalom, hogy vezetik a sort. Köszönet jár ezért nekik. Hálájukat fejezték ki a gazdák felé vármegyei elöljárók és szakemberek szombaton Rákóczifalván. A kisvárosban búzaösszeöntő ünnepséget tartottak.

Rimóczi Ágnes

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány idén is megszervezte a búzaadományok gyűjtését. Vármegyénk ezúttal is aktív volt ebben, melynek komoly eredménye lett. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében tartottak vármegyei búzagyűjtő- és kenyérünnepet szombaton Rákóczifalván.

Magyarok Kenyere búzagyűjtő ünnepet tartottak szombaton.
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében tartottak vármegyei búzagyűjtő- és kenyérünnepet Rákóczifalván
Fotó: Nagy Balazs

A vármegyei gazdálkodók mindenkit felülmúltak

A hagyományos eseményt Kiss Józsefné, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezetének alelnöke nyitotta meg. Amint köszöntőjében kiemelte: térségünkben meghatározó területet foglal el az őszi búza, mely a legfontosabb kenyérgabonánk.

Búzaösszeöntő ünnepet tartottak Rákóczifalván

Fotók: Nagy Balázs

A mai világban meghatározó, hogy a szorgalmas gazdák által termelt búza milyen minőségű és mennyi termett abból. De akármilyen is a termés, a gazdák minden évben adnak, azért, hogy a szűkölködők asztalára is kerüljön kenyér

– mutatott rá az alelnök, aki elmondta: térségünkben ezer gazdálkodó 166 ezer kilogramm búzát adott össze jótékony célra.

– Köszönet illeti őket. Különösen azért, hogy ezzel a Jászkunság élen jár. S nem csak idén – tette hozzá büszkén.

Köszönet és hála a gazdák odaadó munkájáért

Dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere házigazdaként szólt a jelenlévőkhöz. Köszöntőjében kiemelte: hálával tartozik a program kitalálóinak és természetesen azoknak, akik búzát adnak és dolgoznak a termésért.

– A búzaszemek jelképesek, a magyarokat jelképezik, akiknek össze kell tartaniuk és össze is tartanak határon innen és túl – tette hozzá.

Hubai Imre is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkár beszédében rámutatott: ez az év is próbára tette a gazdálkodókat.

Ennek ellenére sikerült, betakarították a gabonát, melyből ráadásul fel is ajánlottak a gazdák. Ezért mérhetetlen hálával tartozunk nekik

– emelte ki az államtitkár, hozzátéve: minden egyes búzaszemben benne van az összetartás és az isteni gondviselés.

Dr. Kállai Mária a közösség fontosságát emelte ki köszöntőjében. Ahogy a térségi országgyűlési képviselő fogalmazott: a közösségi összetartás különösen jellemző a gazdatársadalomra.

– Nagy köszönet jár mostani munkájukért is, és azért, hogy a megtermelt javukból adományoztak – emelte ki a honanya.

Hasonlóan köszönetet és hálát fogalmazott meg Nagy Viktor, a MAGOSZ szakmai titkára és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke is.

Az adománybúzából készül el a magyarok kenyere

A rendezvényen jelképesen összeöntötték a gyűjtött búzát, amit az egyházi elöljárók megáldottak. Mint elhangzott a vármegyei gazdák által felajánlott búza a jászberényi Szatmári Malomba kerül őrlésre, majd abból készül a magyarok kenyere.

Megáldották és felszegték az eseményre a friss lisztből készült kenyeret.

Oklevéllel ismerték el azokat, akik hozzájárultak a program sikeréhez. Végül Rákóczifalva polgármestere egy péklapátot adott át Besenyszög képviselőjének, ezzel jelezve: jövőre ők szervezik meg a vármegyei búzagyűjtő- és kenyérünnepet.

 

