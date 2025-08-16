A vármegyei gazdák adományozták a legtöbb gabonát – búzaösszeöntő ünnepet tartottak Rákóczifalván

A mai világban meghatározó, hogy a szorgalmas gazdák által termelt búza milyen minőségű és mennyi termett abból. De akármilyen is a termés, a gazdák minden évben adnak, azért, hogy a szűkölködők asztalára is kerüljön kenyér

– mutatott rá az alelnök, aki elmondta: térségünkben ezer gazdálkodó 166 ezer kilogramm búzát adott össze jótékony célra.

– Köszönet illeti őket. Különösen azért, hogy ezzel a Jászkunság élen jár. S nem csak idén – tette hozzá büszkén.

Köszönet és hála a gazdák odaadó munkájáért

Dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere házigazdaként szólt a jelenlévőkhöz. Köszöntőjében kiemelte: hálával tartozik a program kitalálóinak és természetesen azoknak, akik búzát adnak és dolgoznak a termésért.

– A búzaszemek jelképesek, a magyarokat jelképezik, akiknek össze kell tartaniuk és össze is tartanak határon innen és túl – tette hozzá.

Hubai Imre is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkár beszédében rámutatott: ez az év is próbára tette a gazdálkodókat.

Ennek ellenére sikerült, betakarították a gabonát, melyből ráadásul fel is ajánlottak a gazdák. Ezért mérhetetlen hálával tartozunk nekik

– emelte ki az államtitkár, hozzátéve: minden egyes búzaszemben benne van az összetartás és az isteni gondviselés.

Dr. Kállai Mária a közösség fontosságát emelte ki köszöntőjében. Ahogy a térségi országgyűlési képviselő fogalmazott: a közösségi összetartás különösen jellemző a gazdatársadalomra.