1 órája
A vármegyei gazdák adományozták a legtöbb gabonát – búzaösszeöntő ünnepet tartottak Rákóczifalván
Élen jár a vármegye. Idén a jászkunsági gazdák adományoztak a legtöbb búzát a Magyarok Kenyere program keretében, ráadásul ez már nem az első alkalom, hogy vezetik a sort. Köszönet jár ezért nekik. Hálájukat fejezték ki a gazdák felé vármegyei elöljárók és szakemberek szombaton Rákóczifalván. A kisvárosban búzaösszeöntő ünnepséget tartottak.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány idén is megszervezte a búzaadományok gyűjtését. Vármegyénk ezúttal is aktív volt ebben, melynek komoly eredménye lett. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében tartottak vármegyei búzagyűjtő- és kenyérünnepet szombaton Rákóczifalván.
A vármegyei gazdálkodók mindenkit felülmúltak
A hagyományos eseményt Kiss Józsefné, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szervezetének alelnöke nyitotta meg. Amint köszöntőjében kiemelte: térségünkben meghatározó területet foglal el az őszi búza, mely a legfontosabb kenyérgabonánk.
Búzaösszeöntő ünnepet tartottak RákóczifalvánFotók: Nagy Balázs
A mai világban meghatározó, hogy a szorgalmas gazdák által termelt búza milyen minőségű és mennyi termett abból. De akármilyen is a termés, a gazdák minden évben adnak, azért, hogy a szűkölködők asztalára is kerüljön kenyér
– mutatott rá az alelnök, aki elmondta: térségünkben ezer gazdálkodó 166 ezer kilogramm búzát adott össze jótékony célra.
– Köszönet illeti őket. Különösen azért, hogy ezzel a Jászkunság élen jár. S nem csak idén – tette hozzá büszkén.
Köszönet és hála a gazdák odaadó munkájáért
Dr. Túróczi Imre, Rákóczifalva polgármestere házigazdaként szólt a jelenlévőkhöz. Köszöntőjében kiemelte: hálával tartozik a program kitalálóinak és természetesen azoknak, akik búzát adnak és dolgoznak a termésért.
– A búzaszemek jelképesek, a magyarokat jelképezik, akiknek össze kell tartaniuk és össze is tartanak határon innen és túl – tette hozzá.
Hubai Imre is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkár beszédében rámutatott: ez az év is próbára tette a gazdálkodókat.
Ennek ellenére sikerült, betakarították a gabonát, melyből ráadásul fel is ajánlottak a gazdák. Ezért mérhetetlen hálával tartozunk nekik
– emelte ki az államtitkár, hozzátéve: minden egyes búzaszemben benne van az összetartás és az isteni gondviselés.
Dr. Kállai Mária a közösség fontosságát emelte ki köszöntőjében. Ahogy a térségi országgyűlési képviselő fogalmazott: a közösségi összetartás különösen jellemző a gazdatársadalomra.
– Nagy köszönet jár mostani munkájukért is, és azért, hogy a megtermelt javukból adományoztak – emelte ki a honanya.
Hasonlóan köszönetet és hálát fogalmazott meg Nagy Viktor, a MAGOSZ szakmai titkára és dr. Fazekas Gábor Gyula, a vármegyei közgyűlés elnöke is.
Az adománybúzából készül el a magyarok kenyere
A rendezvényen jelképesen összeöntötték a gyűjtött búzát, amit az egyházi elöljárók megáldottak. Mint elhangzott a vármegyei gazdák által felajánlott búza a jászberényi Szatmári Malomba kerül őrlésre, majd abból készül a magyarok kenyere.
Megáldották és felszegték az eseményre a friss lisztből készült kenyeret.
Oklevéllel ismerték el azokat, akik hozzájárultak a program sikeréhez. Végül Rákóczifalva polgármestere egy péklapátot adott át Besenyszög képviselőjének, ezzel jelezve: jövőre ők szervezik meg a vármegyei búzagyűjtő- és kenyérünnepet.