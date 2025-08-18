Idén is rengeteg búzát ajánlottak fel a gazdálkodók, Kenderesen öntötték össze – galériával, videóval

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány az idei évben is megszervezte a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem Program keretében a búzaadományok gyűjtését.

Kenderesen is összeöntötték az összegyűjtött búzát a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem Program keretében

Fotó: Daróczi Erzsébet

Idén is sikeres volt a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem Program

A program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogását célozza meg, melynek keretein belül Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarlakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A felajánlott búzából liszt készül, amely határainkon innen és túl működő gyermek- és családsegítő szervezetekhez kerül.

Hubai Imre Csaba, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke köszöntőjében elhangzott, a jótékonysági mozgalom 2011-ben indult, melynek társadalmi bázisa évről-évre szélesebb, a felajánlók száma folyamatosan növekszik. Idén 60 ezer rászoruló családnak tudnak majd lisztadománynal segíteni, hiszen vármegyénk idén is élen járt a gazdák által felajánlott búza mennyiségével.

Erről elismeréssel szólt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is, aki szerint a magyar gazdák szorgos munkájának köszönhetően a megtermelt búzából életet adó kenyér születik, amely közösségeinket, családjainkat erősíti.

Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke is köszönetét fejezte ki minden gazdának, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez a nemzeti összefogáshoz. Elismeréssel szólt a programról Süle Katalin Elza, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke, illetve Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős országos alelnöke is.

Barabásné Forgács Edit, Kenderes polgármestere a nap házigazdájának köszöntő gondolatai után dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés alelnöke ünnepi beszédében arról szólt, hogy az összefogás ünnepe, a magyarság 1100 éves Kárpát-medencei történetének és nemzetépítő tevékenységeinek is ünnepe augusztus 20.

Évszázadok választanak el bennünket István királytól és korától. Nehéz elképzelni azt a világot, amely akkor volt, azt a magyar világot. És ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy halljuk és olvassuk azt, hogy államalapítás, hogy létrejött a középkori magyar állam, és hogy milyen formában érezzük ma ennek a hatását.

– hangsúlyozta dr. Fazekas Sándor, majd megköszönte mindazok munkáját, akik összegyűjtötték a búzát, a sok millió búzaszemet, és akik a mai alkalmat megszervezték.