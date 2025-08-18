34 perce
Idén is rengeteg búzát ajánlottak fel a gazdálkodók, Kenderesen öntötték össze – galériával, videóval
Búzaösszeöntést tartottak a hétvégén Kenderesen is. A Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem Program eseményét vasárnap tartották a Horthy-ligetben.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány az idei évben is megszervezte a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem Program keretében a búzaadományok gyűjtését.
Idén is sikeres volt a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem Program
A program a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogását célozza meg, melynek keretein belül Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarlakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A felajánlott búzából liszt készül, amely határainkon innen és túl működő gyermek- és családsegítő szervezetekhez kerül.
Hubai Imre Csaba, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke köszöntőjében elhangzott, a jótékonysági mozgalom 2011-ben indult, melynek társadalmi bázisa évről-évre szélesebb, a felajánlók száma folyamatosan növekszik. Idén 60 ezer rászoruló családnak tudnak majd lisztadománynal segíteni, hiszen vármegyénk idén is élen járt a gazdák által felajánlott búza mennyiségével.
Erről elismeréssel szólt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is, aki szerint a magyar gazdák szorgos munkájának köszönhetően a megtermelt búzából életet adó kenyér születik, amely közösségeinket, családjainkat erősíti.
Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke is köszönetét fejezte ki minden gazdának, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez a nemzeti összefogáshoz. Elismeréssel szólt a programról Süle Katalin Elza, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke, illetve Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős országos alelnöke is.
Barabásné Forgács Edit, Kenderes polgármestere a nap házigazdájának köszöntő gondolatai után dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés alelnöke ünnepi beszédében arról szólt, hogy az összefogás ünnepe, a magyarság 1100 éves Kárpát-medencei történetének és nemzetépítő tevékenységeinek is ünnepe augusztus 20.
Évszázadok választanak el bennünket István királytól és korától. Nehéz elképzelni azt a világot, amely akkor volt, azt a magyar világot. És ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy halljuk és olvassuk azt, hogy államalapítás, hogy létrejött a középkori magyar állam, és hogy milyen formában érezzük ma ennek a hatását.
– hangsúlyozta dr. Fazekas Sándor, majd megköszönte mindazok munkáját, akik összegyűjtötték a búzát, a sok millió búzaszemet, és akik a mai alkalmat megszervezték.
A beszédek után, a búzagyűjtést szimbolizálva a búzaadományok jelképes összeöntése következett, melyben dr. Fazekas Sándor, Barabásné Forgács Edit, F. Kovács Sándor, dr. Fazekas Gábor Gyula, Süle Katalin, Zászlós Tibor, Luzsi József, Hubai Imre Csaba, Szele-Király Andrea járási hivatalvezető, Farkas István helyi gazdakör elnöke, és több, helyi gazdálkodó is szerepet vállalt.
Búzaösszeöntés KenderesenFotók: Daróczi Erzsébet
Palotai Ádám plébániai kormányzó az összeöntött búzát és új kenyeret megszentelte, Nt. Répási István református lelkész pedig megáldotta azt. Az új kenyeret Barta Sándor nagykunkapitány vágta meg. Az ünnepi műsorban közreműködött Dorogi Barbara és Szentpéteri Eszter. A sütőlapátot Barabásné Forgács Edit polgármester Szűcs Tamásnak, Kisújszállás polgármesterének nyújtotta át. Hubai Imre Csaba elnök dr. Fazekas Sándornak, az Országgyűlés alelnökének mindeközben egy díszkardot adott át, majd elismerő okleveleket és virágcsokrokat vehettek át többen a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem Programban való kiemelkedő közreműködésükért.