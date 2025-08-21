Megáldották az összeöntött búzát Tomajmonostorán – galériával

Magyarok Kenyere: összeöntötték a búzát

A búzagyűjtést szimbolizáló összeöntés során a dézsába egy-egy kis zsák búzát öntöttek: Fazekas Szabolcs, F. Kovács Sándor, dr. Fazekas Gábor Gyula, Hubai Imre Csaba, dr. Barta-Golyha Ágnes (Kunhegyesi Járási Hivatal), Magyar Csilla (Kisköre polgármestere), valamint több helyi gazdálkodó, Nemes Olivér, Fazekas Krisztián, Pékó Csaba, Somodi Jánosné és Kádár Tibor.

Az összeöntött búzát Fodor Gusztáv református lelkész megáldotta, majd Palotai Ádám plébániai kormányzó megszentelte. Az ünnepség a templomban folytatódott szentmisével.

Megszegték a kenyeret és szét is osztották

A műsor után Barta Sándor nagykunkapitány szegte meg az új kenyeret, amit a templomban szétosztottak a jelenlévők között. A sütőlapátot Fazekas Szabolcs polgármester adta át Balogh Mariannának, Kunmadaras polgármesterének, aki szintén köszöntötte a résztvevőket.

Az ünnepségen Hubai Imre Csaba arató makettet és emléklapot adott át Fazekas Szabolcsnak, míg a Magyarok Kenyere Programban kiemelkedően közreműködő gazdálkodók elismerő okleveleket kaptak. Több gazdasszonyt virágcsokorral köszöntöttek.