Megáldották az összeöntött búzát Tomajmonostorán – galériával
A Római Katolikus Templom előtt tartották a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem Program tomajmonostorai Búzaösszeöntő és Új Kenyér Ünnepét augusztus 20-án. Ökörfogat vitte be a több zsák búzát.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány idén is megszervezte a búzaadományok gyűjtését a Magyarok Kenyere – 15 Millió Búzaszem Program keretében . A kezdeményezés a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen összefogását jelképezi.
Az ünnepség elején a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, majd köszöntőt mondott Hubai Imre Csaba, a NAK és a MAGOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezeteinek elnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora polgármestere.
Tomajmonostori búzaünnepFotók: Beküldött fotók
Magyarok Kenyere: összeöntötték a búzát
A búzagyűjtést szimbolizáló összeöntés során a dézsába egy-egy kis zsák búzát öntöttek: Fazekas Szabolcs, F. Kovács Sándor, dr. Fazekas Gábor Gyula, Hubai Imre Csaba, dr. Barta-Golyha Ágnes (Kunhegyesi Járási Hivatal), Magyar Csilla (Kisköre polgármestere), valamint több helyi gazdálkodó, Nemes Olivér, Fazekas Krisztián, Pékó Csaba, Somodi Jánosné és Kádár Tibor.
Az összeöntött búzát Fodor Gusztáv református lelkész megáldotta, majd Palotai Ádám plébániai kormányzó megszentelte. Az ünnepség a templomban folytatódott szentmisével.
Megszegték a kenyeret és szét is osztották
A műsor után Barta Sándor nagykunkapitány szegte meg az új kenyeret, amit a templomban szétosztottak a jelenlévők között. A sütőlapátot Fazekas Szabolcs polgármester adta át Balogh Mariannának, Kunmadaras polgármesterének, aki szintén köszöntötte a résztvevőket.
Az ünnepségen Hubai Imre Csaba arató makettet és emléklapot adott át Fazekas Szabolcsnak, míg a Magyarok Kenyere Programban kiemelkedően közreműködő gazdálkodók elismerő okleveleket kaptak. Több gazdasszonyt virágcsokorral köszöntöttek.