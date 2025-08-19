augusztus 19., kedd

Viszik mint a cukrot

2 órája

Bomba hír: szerdán reggel itt lehet majd először kapni az ország tortáját

Címkék#DCJ STÍLUSGYAKORLAT#marcipán cukrászda#dobostorta

Édesszájú olvasóink bizonyára örülnek majd a hírnek! Mint minden évben, idén is elkészült Magyarország tortája, amely augusztus 19-től városunk patinás cukrászdájában, a Marcipánban is kapható. A 2025-ös tortát a 140. születésnapját ünneplő Dobos-torta receptje ihlette, ám egy igazán kreatív csavarral álmodták újra alktói.

Avar Vanda

A hagyományokhoz híven idén is elkészült Magyarország tortája, amelyet Szolnokon elsőként a Marcipán Cukrászdában kóstolhatnak meg az érdeklődők. A 2007 óta minden évben megrendezett verseny idei győztese Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a „DCJ STÍLUSGYAKORLAT” fantázianevű torta lett, amely egy igazán pikáns csavarral tette érdekessé a nosztalgikus édességet.

Magyarország tortája
Borsos Krisztián, a Marcipán Cukrászda munkatársa szervírozza a vendégeknek Magyarország tortáját
Fotó: Nagy Balazs

Magyarország tortája: dobostorta újragondolva

A verseny ez évi koncepciója az idén 140 éves dobostorta előtt tiszteleg, és a legendás cukrászmesternek, Dobos C. Józsefnek állít emléket. A Magyar Cukrász Ipartestület úgy hirdette meg a pályázatot, hogy a készítőknek a dobostorta receptjét kellett újragondolnia, és a győzteseknek igazán kreatív módon sikerült ezt megoldani.

Mint megtudtuk, a torta három piskótakarikából áll, amelyre mandulagrillázs kerül – ez önmagában is kihívás, hiszen a grillázs elkészítése nem egyszerű. Ezt a grillázst mandula pralinéval keverik, így adja az alsó réteget. Erre legyező formában kerül a meggypüréből és meggypálinkából főzött meggyzselé, amely ellensúlyozza a dobostortára jellemző csokoládékrémet friss, savanykás ízvilággal. A tortát tejcsokoládé fedi, a szeleteket pedig karamellizált fehércsoki és mandulagrillázs-darabokból álló csokoládé háromszögek díszítik.

Bonyolultnak hangzik? Mert az is!

Bár a cukrászok minden évben az aktuális nyertes süteményt tartják a legösszetettebbnek, a DCJ Stílusgyakorlat esetében ez különösen igaz. A műhelytitkokról a Marcipán Cukrászda tulajdonosa, Móra Edit mesélt nekünk:

Maga a dobostorta sem egy egyszerű desszert, a DCJ Stílusgyakorlat pedig tényleg nem háziasszonyoknak való otthoni sütemény. Nálunk több cukrász készíti, és körülbelül 3-4 nap, mire minden összeáll benne. Ugyanez elmondható a cukormentes változatról is, az Álmodózóról, ami hozzáadott cukrot nem tartalmaz és mandulalisztből készült, így a gluténmentesen étkezők is bátran fogyaszthatják.

A klasszikus dobostorta teljes újragondolásával tisztelegnek a legendás cukrász előtt
Fotó: Nagy Balazs

Mit mondanak róla, akik megkóstolták?

A cukrászda látogatásunkkor zsúfolásig volt vendégekkel, és mint kiderült, óriási volt az érdeklődés az új süteményekre: aznap már legalább 60 szelet fogyott mindkét változatból. A vendégek közül többen a DCJ Stílusgyakorlatot választották, köztük Ribár Zsuzsa és Nyeső-Falusi Tünde, akik szívesen megosztották velünk véleményüket. 

Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy jobban ízlik, mint az eredeti dobostorta. A piskóta meg a csokikrém idézi benne a hagyományos ízt, de a meggyrétegtől nem olyan tömény, a grillázs pedig valami zseniális benne.

Dobos torta
Ribár Zsuzsa és Nyeső-Falusi Tünde egyetértettek abban, hogy ez a dobostorta jobb, mint az eredeti! Ennek az újragondolása lett Magyarország tortája
Fotó: Nagy Balazs

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, vajon mit gondolnak maguk a készítők – erre ismét Móra Edit válaszolt nekünk:

A cukrászok ugyan panaszkodtak, hogy nehéz elkészíteni, abban viszont egyetértnek, hogy igazán finom. Ők nagyon édesszájúak, édesapámmal az élen, aki mindig elsőként szokta megkóstolni az új süteményeket. Ő azt mondta, hogy ez egy nagyon jó recept. 

Szerdától tehát Magyarország tortája, a DCJ Stílusgyakorlat – vagyis az újragondolt dobostorta – és a mentes sütemény, az Álmodozó elérhető a Marcipán Cukrászdában. Aki nosztalgikus ízélményre vágyik megújult köntösben, annak mindenképpen érdemes megkóstolnia!

 

