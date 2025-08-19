Bomba hír: szerdán reggel itt lehet majd először kapni az ország tortáját

A hagyományokhoz híven idén is elkészült Magyarország tortája, amelyet Szolnokon elsőként a Marcipán Cukrászdában kóstolhatnak meg az érdeklődők. A 2007 óta minden évben megrendezett verseny idei győztese Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a „DCJ STÍLUSGYAKORLAT” fantázianevű torta lett, amely egy igazán pikáns csavarral tette érdekessé a nosztalgikus édességet.

Borsos Krisztián, a Marcipán Cukrászda munkatársa szervírozza a vendégeknek Magyarország tortáját

Fotó: Nagy Balazs

Magyarország tortája: dobostorta újragondolva

A verseny ez évi koncepciója az idén 140 éves dobostorta előtt tiszteleg, és a legendás cukrászmesternek, Dobos C. Józsefnek állít emléket. A Magyar Cukrász Ipartestület úgy hirdette meg a pályázatot, hogy a készítőknek a dobostorta receptjét kellett újragondolnia, és a győzteseknek igazán kreatív módon sikerült ezt megoldani.

Mint megtudtuk, a torta három piskótakarikából áll, amelyre mandulagrillázs kerül – ez önmagában is kihívás, hiszen a grillázs elkészítése nem egyszerű. Ezt a grillázst mandula pralinéval keverik, így adja az alsó réteget. Erre legyező formában kerül a meggypüréből és meggypálinkából főzött meggyzselé, amely ellensúlyozza a dobostortára jellemző csokoládékrémet friss, savanykás ízvilággal. A tortát tejcsokoládé fedi, a szeleteket pedig karamellizált fehércsoki és mandulagrillázs-darabokból álló csokoládé háromszögek díszítik.

Bonyolultnak hangzik? Mert az is!

Bár a cukrászok minden évben az aktuális nyertes süteményt tartják a legösszetettebbnek, a DCJ Stílusgyakorlat esetében ez különösen igaz. A műhelytitkokról a Marcipán Cukrászda tulajdonosa, Móra Edit mesélt nekünk:

Maga a dobostorta sem egy egyszerű desszert, a DCJ Stílusgyakorlat pedig tényleg nem háziasszonyoknak való otthoni sütemény. Nálunk több cukrász készíti, és körülbelül 3-4 nap, mire minden összeáll benne. Ugyanez elmondható a cukormentes változatról is, az Álmodózóról, ami hozzáadott cukrot nem tartalmaz és mandulalisztből készült, így a gluténmentesen étkezők is bátran fogyaszthatják.

A klasszikus dobostorta teljes újragondolásával tisztelegnek a legendás cukrász előtt

Fotó: Nagy Balazs

Mit mondanak róla, akik megkóstolták?

A cukrászda látogatásunkkor zsúfolásig volt vendégekkel, és mint kiderült, óriási volt az érdeklődés az új süteményekre: aznap már legalább 60 szelet fogyott mindkét változatból. A vendégek közül többen a DCJ Stílusgyakorlatot választották, köztük Ribár Zsuzsa és Nyeső-Falusi Tünde, akik szívesen megosztották velünk véleményüket.