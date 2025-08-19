1 órája
Bomba hír: szerdán reggel itt lehet majd először kapni az ország tortáját
Édesszájú olvasóink bizonyára örülnek majd a hírnek! Mint minden évben, idén is elkészült Magyarország tortája, amely augusztus 19-től városunk patinás cukrászdájában, a Marcipánban is kapható. A 2025-ös tortát a 140. születésnapját ünneplő Dobos-torta receptje ihlette, ám egy igazán kreatív csavarral álmodták újra alktói.
A hagyományokhoz híven idén is elkészült Magyarország tortája, amelyet Szolnokon elsőként a Marcipán Cukrászdában kóstolhatnak meg az érdeklődők. A 2007 óta minden évben megrendezett verseny idei győztese Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a „DCJ STÍLUSGYAKORLAT” fantázianevű torta lett, amely egy igazán pikáns csavarral tette érdekessé a nosztalgikus édességet.
Magyarország tortája: dobostorta újragondolva
A verseny ez évi koncepciója az idén 140 éves dobostorta előtt tiszteleg, és a legendás cukrászmesternek, Dobos C. Józsefnek állít emléket. A Magyar Cukrász Ipartestület úgy hirdette meg a pályázatot, hogy a készítőknek a dobostorta receptjét kellett újragondolnia, és a győzteseknek igazán kreatív módon sikerült ezt megoldani.
Mint megtudtuk, a torta három piskótakarikából áll, amelyre mandulagrillázs kerül – ez önmagában is kihívás, hiszen a grillázs elkészítése nem egyszerű. Ezt a grillázst mandula pralinéval keverik, így adja az alsó réteget. Erre legyező formában kerül a meggypüréből és meggypálinkából főzött meggyzselé, amely ellensúlyozza a dobostortára jellemző csokoládékrémet friss, savanykás ízvilággal. A tortát tejcsokoládé fedi, a szeleteket pedig karamellizált fehércsoki és mandulagrillázs-darabokból álló csokoládé háromszögek díszítik.
Bonyolultnak hangzik? Mert az is!
Bár a cukrászok minden évben az aktuális nyertes süteményt tartják a legösszetettebbnek, a DCJ Stílusgyakorlat esetében ez különösen igaz. A műhelytitkokról a Marcipán Cukrászda tulajdonosa, Móra Edit mesélt nekünk:
Maga a dobostorta sem egy egyszerű desszert, a DCJ Stílusgyakorlat pedig tényleg nem háziasszonyoknak való otthoni sütemény. Nálunk több cukrász készíti, és körülbelül 3-4 nap, mire minden összeáll benne. Ugyanez elmondható a cukormentes változatról is, az Álmodózóról, ami hozzáadott cukrot nem tartalmaz és mandulalisztből készült, így a gluténmentesen étkezők is bátran fogyaszthatják.
Mit mondanak róla, akik megkóstolták?
A cukrászda látogatásunkkor zsúfolásig volt vendégekkel, és mint kiderült, óriási volt az érdeklődés az új süteményekre: aznap már legalább 60 szelet fogyott mindkét változatból. A vendégek közül többen a DCJ Stílusgyakorlatot választották, köztük Ribár Zsuzsa és Nyeső-Falusi Tünde, akik szívesen megosztották velünk véleményüket.
Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy jobban ízlik, mint az eredeti dobostorta. A piskóta meg a csokikrém idézi benne a hagyományos ízt, de a meggyrétegtől nem olyan tömény, a grillázs pedig valami zseniális benne.
Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, vajon mit gondolnak maguk a készítők – erre ismét Móra Edit válaszolt nekünk:
A cukrászok ugyan panaszkodtak, hogy nehéz elkészíteni, abban viszont egyetértnek, hogy igazán finom. Ők nagyon édesszájúak, édesapámmal az élen, aki mindig elsőként szokta megkóstolni az új süteményeket. Ő azt mondta, hogy ez egy nagyon jó recept.
Szerdától tehát Magyarország tortája, a DCJ Stílusgyakorlat – vagyis az újragondolt dobostorta – és a mentes sütemény, az Álmodozó elérhető a Marcipán Cukrászdában. Aki nosztalgikus ízélményre vágyik megújult köntösben, annak mindenképpen érdemes megkóstolnia!
