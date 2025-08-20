Nagy, sötét tárgy látszott ki a Tiszából, szenzációs leletre bukkant egy csónakázó család

Tiszaroff közelében egy több tízezer éves mamutcsont bukkant elő a Tiszából, a folyó eddigi legalacsonyabb vízállásakor. A különleges lelet egy kifejlett, de még nem idős gyapjas mamuthoz tartozhatott.

Tisza rekordalacsony vízállásánál bukkant elő a több tízezer éves mamutcsont

Különleges mamutcsontra bukkantak

A Tisza Kisköre-alsótól lefelé soha nem volt olyan alacsony vízállású, mint most: a lelet megtalálásakor a mérce Tiszaroffnál 283 centimétert mutatott. Ez a szélsőséges állapot kínált lehetőséget arra, hogy a folyó homokos medréből egy egyedülálló jégkorszaki lelet kerüljön elő.

A felfedezést Krizsán Sándor ősállatkutató tette, aki évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz szabadíthat fel fosszíliákat.

Régóta szerettem volna a Tiszából is jégkorszaki fosszíliát találni. Most végre sikerült

– mondta el hírportálunknak a szakember.

A férfi feleségével és négy gyermekével érkezett a Tiszához, ahol a tiszasülyi strandtól gumicsónakkal keltek át a tiszaroffi oldalra, itt a folyó sodrása egy homokfélszigetnél lelassul, és a hordalék lerakódik. Ez volt az a hely, ahol rábukkantak a hatalmas csontdarabra.

A Tiszaroffnál előkerült, több tízezer éves mamut hátcsigolya, amelyet Krizsán Sándor ősállatkutató talált a rekordalacsony vízállásnál

Egy kifejlett, de nem idős állat csigolyája

Mint hírportálunk megtudta, a lelet egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) 5. vagy 6. hátcsigolyája lehetett. A szakember mérései szerint a csont szélessége több mint 30 centiméter, a háti nyúlványból ugyan hiányzik egy 10–15 centiméteres rész, de így is lenyűgöző a mintegy 60 centiméter méretű csigolyacsont.

A csigolyán különös vágásnyom is látható. Ez akár egy hajólapát okozta sérülés is lehet, de az sem zárható ki, hogy egy évezredekkel ezelőtti emberi eszköz hagyta rajta

– magyarázta a kutató.

A csigolyán különös vágásnyom is látható

A csigolya jó állapotú, ami ritkaságnak számít. Bár Magyarországon hetente akár száz mamutmaradvány is előkerül a kavicsbányákból, ezek leggyakrabban fogak, amelyek különösen ellenállóak. Az ilyen épen megőrződött csontok sokkal ritkábban kerülnek felszínre – hangsúlyozta Krizsán Sándor

A mamut és a Tisza találkozása

A jégkorszak idején a mamut az egyik legelterjedtebb nagyemlős volt a Kárpát-medencében. A Tisza mentén akkoriban nyílt, füves puszták húzódtak, ahol a mamutok is megéltek. A most előkerült csont ennek a hajdani élővilágnak a közvetlen bizonyítéka.