Rekordalacsony vízállás

1 órája

Nagy, sötét tárgy látszott ki a Tiszából, szenzációs leletre bukkant egy csónakázó család

A rekordalacsony vízállás újabb meglepő dolgot hozott a felszínre. A Tisza most olyat mutatott meg, amit ritkán lehet látni: egy kiváló állapotú mamutcsontot!

Major Angéla

Tiszaroff közelében egy több tízezer éves mamutcsont bukkant elő a Tiszából, a folyó eddigi legalacsonyabb vízállásakor. A különleges lelet egy kifejlett, de még nem idős gyapjas mamuthoz tartozhatott.

Tisza rekordalacsony vízállásánál bukkant elő a több tízezer éves mamutcsontra.
Tisza rekordalacsony vízállásánál bukkant elő a több tízezer éves mamutcsont
Fotó: Beküldött / Krizsán Sándor

Különleges mamutcsontra bukkantak

A Tisza Kisköre-alsótól lefelé soha nem volt olyan alacsony vízállású, mint most: a lelet megtalálásakor a mérce Tiszaroffnál 283 centimétert mutatott. Ez a szélsőséges állapot kínált lehetőséget arra, hogy a folyó homokos medréből egy egyedülálló jégkorszaki lelet kerüljön elő.

A felfedezést Krizsán Sándor ősállatkutató tette, aki évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz szabadíthat fel fosszíliákat. 

Régóta szerettem volna a Tiszából is jégkorszaki fosszíliát találni. Most végre sikerült

– mondta el hírportálunknak a szakember.

A férfi feleségével és négy gyermekével érkezett a Tiszához, ahol a tiszasülyi strandtól gumicsónakkal keltek át a tiszaroffi oldalra, itt a folyó sodrása egy homokfélszigetnél lelassul, és a hordalék lerakódik. Ez volt az a hely, ahol rábukkantak a hatalmas csontdarabra.

A Tiszaroffnál előkerült, több tízezer éves mamut hátcsigolya, amelyet Krizsán Sándor ősállatkutató talált a rekordalacsony vízállásnál
A Tiszaroffnál előkerült, több tízezer éves mamut hátcsigolya, amelyet Krizsán Sándor ősállatkutató talált a rekordalacsony vízállásnál
Fotó: Beküldött / Krizsán Sándor

Egy kifejlett, de nem idős állat csigolyája

Mint hírportálunk megtudta, a lelet egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) 5. vagy 6. hátcsigolyája lehetett. A szakember mérései szerint a csont szélessége több mint 30 centiméter, a háti nyúlványból ugyan hiányzik egy 10–15 centiméteres rész, de így is lenyűgöző a mintegy 60 centiméter méretű csigolyacsont. 

A csigolyán különös vágásnyom is látható. Ez akár egy hajólapát okozta sérülés is lehet, de az sem zárható ki, hogy egy évezredekkel ezelőtti emberi eszköz hagyta rajta

– magyarázta a kutató.

A csigolyán különös vágásnyom is látható
A csigolyán különös vágásnyom is látható
Fotó: Beküldött / Krizsán Sándor

A csigolya jó állapotú, ami ritkaságnak számít. Bár Magyarországon hetente akár száz mamutmaradvány is előkerül a kavicsbányákból, ezek leggyakrabban fogak, amelyek különösen ellenállóak. Az ilyen épen megőrződött csontok sokkal ritkábban kerülnek felszínre – hangsúlyozta Krizsán Sándor

A mamut és a Tisza találkozása

A jégkorszak idején a mamut az egyik legelterjedtebb nagyemlős volt a Kárpát-medencében. A Tisza mentén akkoriban nyílt, füves puszták húzódtak, ahol a mamutok is megéltek. A most előkerült csont ennek a hajdani élővilágnak a közvetlen bizonyítéka.

A Tiszaroffon talált mamut csigolya a tisza­füredi Kiss Pál Múzeumba kerül
A Tiszaroffon talált mamut csigolya a tisza­füredi Kiss Pál Múzeumba kerül
Fotó: Beküldött / Krizsán Sándor

A Tiszaroffon talált mamut csigolya a tisza­füredi Kiss Pál Múzeumba kerül, ahol szakemberek vizsgálják majd tovább. A kutatók a következő napokban ismét felkeresik a lelőhelyet, ha a vízszint továbbra is alacsony marad, mert könnyen lehet, hogy a folyó medre további titkokat rejt.

Mamutcsont a Tiszában

Fotók: Krizsán Sándor

Fosszíliák nyomában

Krizsán Sándor eddig főként a Duna, a Zagyva és a Dráva kavicsbányáiban gyűjtött jégkorszaki maradványokat. Régóta szerette volna, hogy a Tisza is adjon neki egy hasonló élményt. Tavaly Nagykörűnél és Jándnál próbálkozott, de sikertelenül. Most azonban a vízügyi rekordok és a gondos előkészület meghozták az eredményt: a Tiszából előkerült egy különleges, több tízezer éves mamutcsigolya.

@faopalfossils

A Tisza folyóban a viszonylag ritka mamut csontokon kívül sok kissebb állat csontjai is megtalálhatóak. Ezen a videón egy ló nyakcsigolya csont megtalálása látható.

♬ eredeti hang - faopalfossils

 

