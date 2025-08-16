Szolnokon is érződött a vihar, mégis javult a MÁV pontossága

A hónap eleji orkánerejű vihar a Jászkunságban is több vasúti vonalon okozott fennakadást, ám az összehangolt intézkedéseknek köszönhetően sikerült gyorsan helyreállítani a közlekedést. Júliusban a MÁV-csoport országos pontossági mutatója elérte a 80,43 százalékot, ami még jobb is, mint tavaly ilyenkor – írta Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója.

Friss statisztikát adott ki a MÁV

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

MÁV: javult a vonatok pontossága

Mint olvasható, a szegedi vonal teljesítménye különösen kiemelkedő volt: a menetrendszerűség 88 százalékra javult, amit a Napfény IC-ket vontató modern mozdonyok és a KISS motorvonatok is segítettek. A balatoni járatoknál ugyan gyengébb eredmény született a vihar miatt, de a gyorsabb IC-k itt is enyhítették a hatásokat.

A nyár továbbra is az InterCityk szezonja: sok Jászkunságból induló utas választotta a kényelmes és kerékpárbarát járatokat a nyaralásokhoz.