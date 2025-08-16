1 órája
Szolnokon is érződött a vihar, mégis javult a MÁV pontossága
Bár a július eleji vihar Szolnok térségében is komoly fennakadásokat okozott, a vasutasok gyors intézkedéseinek köszönhetően a menetrend pontossága nemhogy romlott volna, hanem még javult is a tavalyihoz képest.
A hónap eleji orkánerejű vihar a Jászkunságban is több vasúti vonalon okozott fennakadást, ám az összehangolt intézkedéseknek köszönhetően sikerült gyorsan helyreállítani a közlekedést. Júliusban a MÁV-csoport országos pontossági mutatója elérte a 80,43 százalékot, ami még jobb is, mint tavaly ilyenkor – írta Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója.
MÁV: javult a vonatok pontossága
Mint olvasható, a szegedi vonal teljesítménye különösen kiemelkedő volt: a menetrendszerűség 88 százalékra javult, amit a Napfény IC-ket vontató modern mozdonyok és a KISS motorvonatok is segítettek. A balatoni járatoknál ugyan gyengébb eredmény született a vihar miatt, de a gyorsabb IC-k itt is enyhítették a hatásokat.
A nyár továbbra is az InterCityk szezonja: sok Jászkunságból induló utas választotta a kényelmes és kerékpárbarát járatokat a nyaralásokhoz.