Már csak egy kábel tartotta helyén az óriási fát Szolnokon, mely majdnem az útra dőlt

Senki nem számított rá, hiszen nem úgy tűnt, hogy beteg. Mégis, a látszat néha csal. Egy megdőlt fa miatt hívták ugyanis a városüzemeltetést Szolnok egyik utcájában, ekkor derült ki, hogy bizony alaposan korhadt volt a növény belseje. Mutatjuk, hol történt az eset.

Megdőlt fa Szolnokon, a Rákóczi úton. Csak a légkábel tartotta, amíg megérkeztek a szakemberek

Forrás: Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Facebook-oldala

Megdőlt fa Szolnokon, pedig úgy tűnt, egészséges

Teljes útzárról tájékoztatta a szolnoki lakosságot a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kedden kora délután. Ahogy a társaság közösségi oldalán is olvasható: a Rákóczi út 60. szám előtti útszakaszon kidőlt egy hársfa.

– Jelenleg csak egy légkábel tartja, ezért kérünk mindenkit, hogy kerülje el az útszakaszt. Kollégáink teljes útzár mellett dolgoznak a balesetveszély elhárításán – írták akkor a városüzemeltetési cég illetékesei.

Jól látszik, hogy belülről korhadt volt

A munkálatokat videón rögzítették, amin látszik, hogy a kívülről egészségesnek tűnő, zöldellő növény bizony meglehetősen károsodott volt.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg senki. A légkábel állította meg a megdőlő fát

– számoltak be pár órával a fa eltávolítása után.

Ahogy írják, és ez a videóból is kitűnik: közelebbről megnézve kiderült, hogy a fa gyökérzónája teljesen elkorhadt, belülről már nem tudta tartani magát.

– Nem minden szép, zöld fa egészséges. A belső károsodást, korhadást kívülről sokszor nem lehet észrevenni – tették hozzá.

Személy- és vagyonbiztonság érdekében vágnak

A bejegyzésükben rámutattak: a városi fák állapotát a szakértők folyamatosan vizsgálják, és ha kivágás mellett döntenek, az nem szeszélyből vagy „kedvtelésből” történik, hanem a személy- és vagyonbiztonság érdekében.

– Tudjuk, hogy a fák védelme mindannyiunk közös ügye. De ugyanilyen fontos, hogy a köztereken biztonságban lehessen sétálni, játszani, parkolni, anélkül, hogy bármikor ránk dőlhetne egy fa. Amikor tehát egy-egy fa kivágását látja valaki, jusson eszébe: lehet, hogy kívülről szép, belül azonban már menthetetlen. És a legfontosabb, hogy ne emberélet vagy anyagi kár árán tanuljuk meg ezt – hangsúlyozták végül.