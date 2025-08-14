1 órája
Már csak egy kábel tartotta helyén az óriási fát Szolnokon, mely majdnem az útra dőlt
Kívülről teljesen egészségesnek tűnt, de mégsem volt az. Mindez azonban már csak akkor derült ki, amikor nagy volt a baj. Szerencsére a megdőlt fa nem okozott nagyobb bajt Szolnokon, senki nem sérült meg.
Senki nem számított rá, hiszen nem úgy tűnt, hogy beteg. Mégis, a látszat néha csal. Egy megdőlt fa miatt hívták ugyanis a városüzemeltetést Szolnok egyik utcájában, ekkor derült ki, hogy bizony alaposan korhadt volt a növény belseje. Mutatjuk, hol történt az eset.
Megdőlt fa Szolnokon, pedig úgy tűnt, egészséges
Teljes útzárról tájékoztatta a szolnoki lakosságot a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kedden kora délután. Ahogy a társaság közösségi oldalán is olvasható: a Rákóczi út 60. szám előtti útszakaszon kidőlt egy hársfa.
– Jelenleg csak egy légkábel tartja, ezért kérünk mindenkit, hogy kerülje el az útszakaszt. Kollégáink teljes útzár mellett dolgoznak a balesetveszély elhárításán – írták akkor a városüzemeltetési cég illetékesei.
Jól látszik, hogy belülről korhadt volt
A munkálatokat videón rögzítették, amin látszik, hogy a kívülről egészségesnek tűnő, zöldellő növény bizony meglehetősen károsodott volt.
Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem sérült meg senki. A légkábel állította meg a megdőlő fát
– számoltak be pár órával a fa eltávolítása után.
Ahogy írják, és ez a videóból is kitűnik: közelebbről megnézve kiderült, hogy a fa gyökérzónája teljesen elkorhadt, belülről már nem tudta tartani magát.
– Nem minden szép, zöld fa egészséges. A belső károsodást, korhadást kívülről sokszor nem lehet észrevenni – tették hozzá.
Személy- és vagyonbiztonság érdekében vágnak
A bejegyzésükben rámutattak: a városi fák állapotát a szakértők folyamatosan vizsgálják, és ha kivágás mellett döntenek, az nem szeszélyből vagy „kedvtelésből” történik, hanem a személy- és vagyonbiztonság érdekében.
– Tudjuk, hogy a fák védelme mindannyiunk közös ügye. De ugyanilyen fontos, hogy a köztereken biztonságban lehessen sétálni, játszani, parkolni, anélkül, hogy bármikor ránk dőlhetne egy fa. Amikor tehát egy-egy fa kivágását látja valaki, jusson eszébe: lehet, hogy kívülről szép, belül azonban már menthetetlen. És a legfontosabb, hogy ne emberélet vagy anyagi kár árán tanuljuk meg ezt – hangsúlyozták végül.
